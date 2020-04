Campania, 500 euro per famiglie con minori di 15 anni

500 euro a famiglia, per tutte le famiglie che hanno almeno un figlio minore di 15 anni e con ISEE non superiore a 20 mila euro. Se inferiore ai 35 mila euro, il contributo a fondo perduto diventa di 300 euro.

L’avviso si chiama “Misure straordioarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli alvdi sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e

delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza Covid-19“.

Finalità del contributo

Il sostegno economico è erogato alle famiglie nella forma di un bonus per l’acquisto di attrezzature,

stumenti informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio-educativi e/o per le spese

relative a servizi di babysitting.

Criteri per il contributo a fondo perduto

Possono accedere al sostegno economico, di cui al precedente articolo 3, i nuclei familiari, in persona di

uno dei genitori o tutore residente in Regione Campania, che:

comprendano almeno un figlio minore di età inferiore ai 15 anni, iscritto a un servizio educativo o a

una scuola di ogni ordine e grado della Regione Campania;

una scuola di ogni ordine e grado della Regione Campania; abbiano un ISEE fino ai 20.000,00 euro (compresi) o 35.000,00 euro;

I requisiti richiesti devono essere presenti, a pena di esclusione, al 5 marzo 2020.

La domanda va presentata online avendo con sè:

un modello ISEE attualmente valido;

copia elettronica di un documento di identità valido (anche foto);

modello di domanda debitamente compilato e firmato.

La domanda va inoltrata unicamente tramite il portale online della Regione Campania https://conlefamiglie.regione.campania.it

L’invio della domanda di partecipazione sarà possibile fino alle ore 24,00 del 07 maggio 2020.