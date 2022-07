Bollettino meteorologico di giugno 2022: temperature in aumento, tempeste record e grandine devastante

par Cirillo Duchesnemeteorologo,

Dopo una primavera molto secca, gran parte del paese è stato ben riscaldato a giugno, provocando un forte calo della siccità superficiale. E’ stata inoltre caratterizzata da violenti temporali, che interessano soprattutto le regioni centrali con frequenza record di grandinate, e da un caldo intenso di metà mese con molti record battuti.

Con una media di 2,8°C sulla Francia, questo giugno arriva al secondo posto tra i mesi più caldi di giugno, catturando il 2017 e molto indietro rispetto al 2003, quando l’eccedenza era di 4,1°C. Si noti che questo giugno è il quinto mese consecutivo con temperature superiori alla norma.









In termini di precipitazioni, questo giugno è il primo mese dell’anno con precipitazioni eccessive. Dopo un mese particolarmente secco a maggio, con un deficit piovoso del 66%, in Francia abbiamo osservato un’eccedenza di precipitazioni di circa il 42% in media. Le regioni dal Midwest alla Borgogna sono state le più piovose, mentre le precipitazioni sono rimaste in gran parte carenti dalla Linguadoca-Rossiglione alla Corsica.





Nonostante il tempo spesso instabile, il sole ha potuto splendere generosamente sulla Francia con un’eccedenza media di circa l’11% sul paese.









L’attività temporalesca è stata eccezionale. Secondo i dati sui fulmini di Météorage, giugno 2022 è stato il più colpito dal 1989 con 206.257 fulmini e persino il più mortale nella prima metà dell’anno.





Diversi attacchi di forti temporali





Vacanza di Pentecoste Era caratterizzato da tempo molto instabile e ventoso, con grandi accumuli di pioggia tra la Normandia meridionale e l’Ile-de-France nel massiccio centrale, locali freddi e forti venti.









Dal 20 al 26 giugno diversi temporali si sono diffusi principalmente su un asse che si sposta dalla Nuova Aquitania al confine orientale. Ha causato una forte grandinata e piogge molto intense in alcuni punti grande danno.





Ondata di caldo troppo precoce e troppo intensa con allerta ondata di caldo





3/4 dell’est e del sud della Francia sono stati colpiti da un’ondata di clima molto caldo a metà giugno. Le temperature più elevate sono state relative al sud-ovest e all’entroterra del Mediterraneo. Record di temperatura assoluta sono stati stabiliti a Biarritz con 42,9 °C e Tarbet con 39,2 °C! Sono stati battuti diversi record mensili di temperatura: 40,5 °C a Bordeaux, 40,1 °C ad Angers, 39,1 °C a Nantes, 39,0 °C a Blois, 37,9 °C a Orléans e 36,6 °C a Besançon.









Questa ondata di caldo, iniziata il 15 giugno, è la prima registrata dal 1947!