Bodart si difende e non vuole essere squalificato: “Ho agito d’istinto e ho avuto una reazione del portiere”

Dopo essere stato escluso nei minuti di recupero per l’incontro tra Standard e Westerlo di sabato, Arnaud Bodart ha visto l’ufficio del procuratore generale della FA belga offrirgli un’effettiva squalifica di una partita (e una multa di 1.000 euro). Ma il giocatore e il club di Liegi hanno rifiutato questa proposta. Così sono comparsi davanti alla commissione disciplinare martedì.

“Sono scappato quando ho visto arrivare l’avversario e ho giudicato male la traiettoria della palla”Boudart spiegato tramite video. “Rendendomi conto che avrei potuto essere attaccato, sono balzato in piedi per anticipare la possibilità. Ho messo la mano involontariamente, in un riflesso genitoriale. Ho cercato di rimuoverla all’ultimo momento ma era troppo tardi. Ho agito istintivamente. È stato così veloce che non ha avuto il tempo di pensare.

Alexander Loosberg, consulente legale del Raouche Club, da parte sua, ha indicato che il record di Bodart era completamente vuoto. “È allo Standard da 16 anni e non è mai stato licenziato. È un modello”. L’avvocato ha anche osservato che nel 2021 a Nicolas Benneteau è stata offerta una partita sospesa a causa di una procedura simile… durante lo Standard Charleroi. “Le somiglianze sono sorprendenti e i due casi dovrebbero essere giudicati allo stesso modo, per amore di equità. Richiediamo una squalifica sufficiente, come ufficiale, e una partita sospesa come affiliato”.

Da parte sua, il procuratore generale della Confederazione belga, Jan Collin, ha chiarito che il calendario indicativo delle sanzioni è stato modificato dal caso Benito del 2021.Oggi abbiamo più possibilità per i rigori e si può arrivare fino a due partite”.Lui ricorda. “Una partita efficace mi sembra buona”.

Pertanto, spetta al presidente della commissione disciplinare, Philippe de Kettleery, decidere. Al termine dei colloqui, ha indicato che ciò avverrà in serata.