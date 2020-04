Il 2 aprile si celebra la Giornata della Consapevolezza dell’Autismo, il Blue Day. L’emergenza Coronavirus rende ancor più duro il compito di chi si occupa di persone autistiche. Dei familiari e delle mamme in particolare.

Blue Day ed emergenza Covid-19. Una giornata di riflessioni importanti, in un periodo di restrizioni che rendono più difficile il compito di chi si occupa di persone autistiche.

Restrizioni che riguardano anche i centri di riabilitazione, preziosi alleati su cui le mamme non possono più fare affidamento da quando è in vigore il lockdown. Oltre alle varie attività che, grazie all’abitudine, rappresentano un quotidiano fatto di sicurezze per le persone con disturbo dello spettro autistico.

Una di queste persone è Claudio (nome di fantasia, ndc) e a raccontarci come lui trascorre queste giornate è la sua mamma. Su di lei questa emergenza si è abbattuta come un macigno, dopo i tanti anni trascorsi a lottare – e vincere – contro indifferenza ed emarginazione, spesso dettate da un’ignoranza di fondo sull’autismo e tutto ciò che comporta.

«Questo periodo è tremendo. A volte non mi sembra vero e ti chiedi perché in un mondo così all’avanguardia sia capitato tutto questo. Ovviamente per noi mamme con ragazzi speciali è un’altra prova di grande forza, sofferenza e infinita pazienza. Provate a immaginare cosa succede se a un ragazzo speciale togli scuola, centro di riabilitazione, scuola calcio, piscina, due operatori due volte a settimana che interagiscono con lui e lo portano in giro, l’incontro domenicale all’oratorio, la casa dei nonni, l’appuntamento con le zie. E poi ancora, l’uscita del sabato sera con quelli che chiamo da sempre “i miei angeli”, i ragazzi scout».

Un mondo costruito in tanti anni dai genitori di Claudio, che oggi è maggiorenne. Una lunga serie di sicurezze alla cui improvvisa assenza le mamme, i genitori devono porre rimedio. «Inizialmente c’è stato terrore assoluto. La paura che potesse regredire o diventare depresso. Che potessero ritornare le stereotipie o che Claudio potesse avere attacchi di rabbia. Che potesse non resistere più alla fortissima ripetitività che ad oggi è presente dalle 7 di mattina e fino alle 22 circa».

«Cerco di avere self control, ma vorrei scoppiare»

«Cerco di avere tanto self control, anche se vorrei scoppiare. Lo assecondo nelle attività che so che gli piacciono. Gli piace occuparsi del bucato, la mattina mi aiuta a passare la scopa elettrica, a svuotare la lavastoviglie e ad apparecchiare la tavola.

Al mattino studia un po’ con la prof di sostegno al computer; chiama i suoi amici scout, si collega con l’aiuto del papà e vede i suoi compagni di scuola, chiama le zie. Ma è tutto molto molto pesante.

Gli parlo del Covid tutti i giorni, gli faccio leggere i titoli del telegiornale, ma alla fine mi dice: “Mamma stasera posso incontrarmi con i miei amici scout? Stiamo distanti e non ci abbracciamo”. È un amore! In questo periodo Claudio mi sta sorprendendo per la grande resistenza che sta avendo, proprio lui che è super impegnato».

Il Blue Day per riflettere su restrizioni forti, che creano ulteriori sofferenze

È dura per un genitore di un ragazzo autistico accettare restrizioni così pesanti come quelle attualmente in vigore. «Come si fa a tenere buono un ragazzo così, che dalla età di 3 anni tutti i sabato mattina deve andare a Vietri a guardare il fiume? Lo so che può sembrare una sciocchezza, ma solo le mamme come me possono capirlo, tutti gli altri no».

E poi una domanda secca: «I politici sanno che significa avere un bambino o un ragazzo con autismo in casa? Non credo. Solo l’amore dei genitori può far sopportare una difficoltà così grande. Forse, da mamma di un ragazzo speciale e a nome di tutte le mamme come me, chiederei alle istituzioni di avere il libero accesso ai luoghi amati e frequentati da sempre da questi ragazzi, rispettando ovviamente tutte le regole».

Un appello accorato quello della mamma di Claudio. Un appello volto esclusivamente «a non aggiungere altra sofferenza ad una vita già tanto complicata».