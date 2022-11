Blizzard presenta l’evento pre-lancio di Raging Storm: World of Warcraft

L’evento Raging Storm inizia domani in Europa. Blizzard ha appena pubblicato un articolo di presentazione ad esso dedicato, che trovate di seguito. Se desideri maggiori informazioni, non esitare a visitare la nostra pagina dedicata questo è l’indirizzo.

Questa settimana inizierà la seconda fase del pre-lancio di Volo del drago, dove ti ritroverai al centro della tempesta (iniziale). Tocca a te impedire agli elementi di ribellarsi nei Regni Orientali e a Kalimdor, e tuffati nell’Uldaman Dungeon: Tyr’s Legacy per recuperare un’antica reliquia dei Titani.

Tempeste primordiali

Presentazione dell’evento Raccogli Essenza primordiale da Tempeste primordiali e usale per ottenere un set completo di armature di livello 252 per la tua classe e specialità, la Borsa del vento furioso e l’animale da battaglia Tormentin. Durante questo evento, puoi anche ottenere il talento “Contro gli elementi” e il monile ereditario instabile Elemental Junction.

Una volta che iniziano le tempeste primordiali, controlla la tua mappa (tasto predefinito: M) per le tempeste attive nei Regni Orientali o Kalimdor. Potenti boss elementali vengono attirati nell’area man mano che la tempesta si intensifica, infondendo forza alla fauna selvatica locale, conferendo loro nuove abilità e facendoli salire di livello. Sconfiggere questi nemici con poteri elementali può causare altri pericoli, ma per ottenere l’essenza primordiale e indebolire la barriera protettiva che circonda i signori membri, devi andare avanti. Colpisci quando le loro difese sono esaurite e sconfiggi Elemental Lords per ottenere un potente bottino e più essenza primordiale per il tuo problema.

primitivo spostato

Primal Essence è di interesse per i consulenti della tempesta che vogliono saperne di più su cosa c’è dietro questi strani eventi. Trova Stormchaser Suhrakka a Durotar se stai combattendo per l’Orda, o Stormchaser William a Stormwind al porto se stai combattendo per l’Alleanza, per ottenere molti beni in cambio della tua essenza primordiale, tra cui armi, gioielli, armature e gioco Una borsa di vento arrabbiato. Quando le tempeste si placheranno e scompariranno, non sarai più in grado di ottenere alcuna essenza primordiale, quindi assicurati di ottenere tutto ciò di cui hai bisogno dai Quartieri prima di allora.

Bag of Furious Wind ti consente di risucchiare le creature in un cono di fronte a te. Sulla pelle consumata possiamo leggere: “Non mirare a te stesso. »

Porta la tempesta con te

Se completi la missione dell’evento Tempesta scatenata, otterrai anche l’animale da battaglia Tormento primordiale. Per iniziare il tuo viaggio, recati a Durotar (per l’Orda) o Stormwind Docks (per l’Alleanza) e trova Khadgar. Primal Tormentine sarà disponibile durante questo evento a tempo limitato, quindi assicurati di prenderlo prima che finisca.

Affronta la tempesta

Durante questo evento, puoi ottenere l’obiettivo “Contro gli elementi”. Disponibile solo durante questo evento, il film Might richiede di sconfiggere ognuno dei quattro Lord negli eventi che precedono l’uscita Volo del drago. Una volta liberato Azeroth dalla minaccia delle tempeste primordiali, non sarà più possibile ottenere questo gioco.

Qual è il prossimo?

Sconfiggendo sempre più Signori Elementali e respingendo i Primali, puoi trovare Primali deboli. Quattro di essi (Terra, Fuoco, Tempesta e Acqua) possono essere combinati per creare il Ciondolo cimelio instabile Elementi convergenti, che aumenta le tue statistiche e ha la possibilità di evocare la Magia primordiale per danneggiare i nemici e supportare i tuoi alleati. Ricorda che puoi ottenere numeri primi deboli solo durante le tempeste primordiali e si dissiperanno quando il tempo si schiarisce.

Eredità dei Titani

Vista sotterranea Uldaman è un’antica struttura creata dai giganti dove, molto tempo fa, le forze alleate dell’eroe reggente Tyr nascosero le Tavole di Norgannon. Dopo essere tornata alle Isole del Drago, la regina Alexstrasza venne a sapere che un altro disco si trovava a Uldaman… un disco contenente i ricordi di Tyr. Credendo che questi siano necessari per ripristinare il potere degli Aspetti, Alexstrasza ordina alle sue forze mortali alleate di sfidare i pericoli di Uldaman per ripristinare i ricordi di Tyr e garantire il futuro della specie mostruosa.

Sarà inoltre disponibile un primo sguardo a Uldaman Dungeon: Tyr’s Legacy. Affronta i suoi pericoli e cinque battaglie con i boss e otterrai un sacco di ricompense per prepararti al lancio Volo del drago 28 novembre.

Nota: questo primo sguardo a Uldaman Dungeon: Tyr’s Legacy è disponibile solo in anteprima per i giocatori di Dragonflight.

Segui le notizie Volo del drago su di me Il sito ufficiale di Mondo di Warcraft et al predicare World of Warcraft: Dragonflight oggi !

Ci vediamo presto su Azeroth!