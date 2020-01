Blitz antidroga a Pagani: arresti all’alba di oggi

Blitz antidroga a Pagani all’alba di oggi. I Carabinieri hanno arrestato 10 persone per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Gazzelle in azione all’alba di oggi in viale Trieste, nella città di Sant’Alfonso. Blitz antidroga a Pagani: i Carabinieri hanno smantellato un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di stupefacenti.

L’operazione, denominata Bora, è scattata al culmine di un’inchiesta condotta dai militari della Tenenza di Pagani su delega della Procura di Nocera Inferiore.

Nel mirino lo spaccio nel centro storico di Pagani. Tra gli arrestati, 7 sono finiti in carcere, 3 ai domiciliari, mentre per altre è scattato il divieto di dimora in provincia di Salerno.

Gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni ambientali e video per disarticolare l’organizzazione. Fornitori, vedette e pusher sono finiti nella rete delle forze dell’ordine e tra questi figurano anche persone già raggiunte da provvedimenti per reati analoghi.

«Nessun aiuto da parte dei residenti»

Il Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, Antonio Centore, ha sottolineato che «non c’è stato alcun aiuto alle indagini da parte dei residenti». I “clienti” provenivano dall’Agro, da altre zone della provincia di Salerno e dal Vesuviano.

L’organizzazione prevedeva addirittura turni di lavoro, per coprire in pratica le richieste che arrivavano durante l’intera giornata.

I numeri del blitz antidroga a Pagani

Nel corso del blitz, i militari hanno sequestrato circa 1000 dosi tra crack, cocaina, marijuana e hasish, oltre a una cospicua somma di denaro contante. In alcuni locali nelle disponibilità degli indagati sono stati anche sequestrati due giubbotti antiproiettile, tute e una pistola.

Infine, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Salerno numerosi clienti dell’organizzazione, come assuntori di stupefacenti.