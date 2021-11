Black Friday: la nostra selezione dei migliori tablet ed e-reader al miglior prezzo

Alcune settimane prima di Natale e per la settimana che precede il Black Friday (26 novembre), gli e-merchant hanno tagliato il prezzo di molti riferimenti touchpad ed e-reader. Tieni presente che non tutte le offerte sono uguali. Ti invitiamo a dare un’occhiata alla nostra selezione qui sotto se non vuoi perdere la barca. Al momento non c’è iPad in stock ma non durerà.

Tablet touchscreen ed e-reader: le migliori offerte del Black Friday

Samsung Galaxy Tab S5e a 350 € su amazon

Il Samsung Galaxy Tab S5e, collocato nella fascia media, offre un ottimo rapporto qualità prezzo. È sottile e leggero e offre un comfort ottimale durante l’uso. Il suo schermo e la parte audio consentono un’esperienza coinvolgente. Possiamo anche fare affidamento sulla configurazione tecnica dettagliata dello Snapdragon 670 per navigare senza problemi in un’interfaccia pulita e ben congegnata. Per trovare il vero errore, devi fare riferimento alla sua parte dell’immagine, lontana dalla risoluzione in condizioni di scarsa illuminazione.

Un iPad Pro con Android. È in qualche modo simile che possiamo riassumere l’esperienza offerta dal Galaxy Tab S7+, che può contare su un bellissimo display OLED, ma anche su prestazioni solide, fluidità impeccabile e accessori davvero funzionali. , per mettersi alla prova sul tuo tablet Android affamato. Mercato. Ci dispiace che Samsung non abbia migliorato le sue prestazioni fotografiche, soprattutto per il sensore grandangolare (nel caso aneddotico) e che anche la ricarica sia lenta con il caricabatterie in dotazione.

Amazon Fire 7 (2019)

La versione 2019 del Fire 7 ha un eccellente rapporto qualità-prezzo. Il tablet compatto di Amazon ti consente di sfruttare l’ampio schermo da 7 pollici per guardare comodamente gli episodi delle tue serie preferite o consultare le tue email, messaggi e foto.

Amazon sta rinnovando il suo popolare tablet Fire HD da 8 pollici dotandolo di un processore più veloce, 2 GB di RAM (invece di 1,5 GB sul modello attuale), una porta USB-C per la ricarica e 32 GB di spazio di archiviazione sul modello base. del 16GB Byte ha prestazioni migliori su Wi-Fi grazie alla seconda antenna e al nuovo processore quad-core MediaTek 8168 con 2 GB di RAM e dovrebbe aumentare la velocità del 30% e facilitare il multitasking.

Anche se costa un po’ di più rispetto al modello precedente che non è molto diverso, il nuovo e-reader Kindle Paperwhite è più robusto e impermeabile, il che è in definitiva un buon aggiornamento.

Se il Kindle Paperwhite mantiene il miglior rapporto qualità/prezzo, il Kindle Oasis mantiene il titolo di miglior e-reader, a condizione che il suo prezzo elevato venga ignorato.

Black Friday nell’e-commerce

Molti e-merchant partecipano al Black Friday. Di seguito troverete i link diretti alla loro pagina dedicata a questo evento annuale.

Le nostre altre guide sul Black Friday

