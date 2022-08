Birra sul vino, veleno? Gli scienziati hanno dimostrato che questo detto non è corretto

“Uva o chicchi ma non il gemello“,”Birra sopra vino e veleno“,”Birra sopra vino, così sia“,”Birra sopra vino, veleno“…qualunque lingua venga espressa, questo famoso detto sembra essere applicato come un fatto scientifico quando si parla di alcol. Ma alla fine, è davvero così? Per evitare di ammalarsi, è meglio evitare l’alcolismo o consumare miscele di alcol?In un ordine particolare?Questi scienziati tedeschi hanno studiato la domanda, l’esperimento a sostegno.

Ti sei mai negato un file campane Il display rinfrescante dopo il tuo bicchiere di Spritz? In termini di credenze popolari, l’istruzione di evitare a tutti i costi le miscele (soprattutto se la gradazione alcolica scende) è costante come una sbornia dal giorno dopo la festa. Ricercatori Joran KuechlingE il Berretto JessE il Stefan Wirth et al Kai Hey Hensel dell’Università Witten / Herdeck In Germania, ho studiato seriamente questo problema in uno studio pubblicato inGiornale americano di nutrizione clinica.

lo studio

Per verificare se l’affermazione è accurata, gli scienziati hanno organizzato un triplo studio clinico controllo e altri a casoQuesto è Metodi sperimentali più sicuri Richiede un gruppo di controllo e la distribuzione dei pazienti tra i gruppi per lotto.

Così Joran Kuechling ei suoi colleghi si sono ritrovati con 90 volontari tra i 19 ei 40 anni a cui è stato chiesto di… bere. I partecipanti sono stati divisi in quattro gruppi. Lo studio si è svolto in due giorni, separati da più di una settimana.