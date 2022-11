Binh Phuoc Appello agli Investitori Italiani | economia

Il vicepresidente del Comitato popolare provinciale Tran Van Mi in videoconferenza. Foto: VNA



Binh Phuoc (VNA) – Il Comitato popolare della provincia di Binh Phuoc (sud) e l’azienda pubblica Becamex IDC hanno organizzato una videoconferenza l’8 novembre per chiedere investimenti. aziende italiane.

L’Italia è ora il quarto partner commerciale del Vietnam nell’Unione Europea (UE) e il Vietnam è il principale partner commerciale dell’Italia nell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN). Tra gennaio e agosto, il commercio bilaterale ha raggiunto 4,25 miliardi di dollari, in aumento del 13,9% su base annua, di cui oltre 3 miliardi di dollari di esportazioni vietnamite.

Tran Van Mi, vicepresidente del Comitato popolare di Binh Phuoc, ha affermato che la sua provincia apprezza il potenziale degli investitori italiani e vorrebbe che le grandi, piccole e medie imprese italiane arrivassero a investire nel suo suolo.

Tra i 139 paesi e regioni che investono in Vietnam, l’Italia è ora al 34° posto, con un capitale sociale totale di 409,46 milioni di dollari. Tuttavia, Binh Phuoc non ha investitori per 366 progetti finanziati dall’estero per un totale di 3,445 miliardi di dollari. Italian, ha detto.

Secondo lui, Binh Phuoc ha elencato 13 zone industriali che coprono un’area di oltre 6.000 ettari e un tasso di occupazione del 53,5%.

Binh Phuoc si impegna a migliorare il proprio clima di investimento, garantendo trasparenza e promuovendo politiche preferenziali per attrarre maggiori investimenti, ha affermato.

Nguyen The Duy appartiene a una società per azioni È diventato IDCProvincia e presentato le potenzialità e le opportunità di business della Zona Industriale Becamex – Poi Fook. -VNA