Bill Gates fa una donazione record alla sua fondazione: “Sto uscendo dalla lista delle persone più ricche del mondo”

Il presidente del miliardario Microsoft Bill Gates e la sua ex moglie Melinda hanno annunciato mercoledì che stanno facendo una donazione record di 20 miliardi di dollari alla loro fondazione, la Bill & Melinda Gates Foundation. Questo è l’importo più grande che abbiano mai pagato.

“Le grandi crisi del nostro tempo ci richiedono di fare di più”, spiega Bill Gates in un comunicato stampa. “La pandemia è una delle più grandi battute d’arresto della storia. La guerra contro l’Ucraina è una tragedia colossale per il mondo intero. I danni causati dai cambiamenti climatici sono già peggiori di quanto previsto dalla maggior parte dei modelli. Gli Stati Uniti hanno fatto un enorme passo indietro in termini di uguaglianza di genere e salute delle donne”.

Questa donazione fa parte del nuovo obiettivo della Bill & Melinda Gates Foundation “che ora vuole distribuire 9 miliardi di dollari all’anno entro il 2026 rispetto agli attuali 6 miliardi di dollari all’anno.

Continua sui social: “In futuro ho intenzione di donare quasi tutto il mio patrimonio alla Fondazione”. “Andrò giù e alla fine uscirò dalla lista delle persone più ricche del mondo”.

“Ho l’obbligo di restituire le mie risorse alla società in un modo che avrà il maggiore impatto nel ridurre la sofferenza e nel migliorare la vita”, giustifica e invita altre grandi fortune a fare lo stesso.