Bière, pâtisserie, maionese… voici pourquoi determinati prodotti pourraient bientôt disparaître de nos supermarchés

La Fédération de l'industrie alimentare belge prévient : si les magasins n'achètent pas les produits plus cher, les Industries devront réduire o sospendere la produzione. Des pénuries seraient alors à attendre dans les rayons.







Pubblico l'8/04/2022



Selon une enquête de la Fevia, la Fédération de l’industrie alimentare belge, quatre entreprises sur dixindiquent qu’elles pourraient temporairement réduire o sospendere la produzione dans les prochaines semaines.







« En cause, l’explosion des coûts à quatre niveaux : les matières premières, l’énergie, les emballages (carton, aluminium, plastique) et le transport », curriculum Nicholas Courant, porte-parole de la Fevia, dans les colonnes de Sudinfo. « La guerre en Ukraine accentua una situazione qui était déjà difficile à cause de la pandémie de coronavirus. »

« Pendant la pandémie, de nombreuses entreprises alimentaires étaient déjà au pied du mur», spiega Anthony Botelberge, presidente della Fevia. « En raison des pénuries de matières premières et de la forte augmentation des coûts des matières primeères, de l’energie, des emballages et du transport. En début d’année, il semblait que nous allions enfin pouvoir éteindre ces flammes, mais la guerre en Ukraine a, malheureusement, à nouveau attisé le feu. Si nous ne pouvons pas répercuter ces coûts, il ne sera plus rentable de poursuvre la production. »