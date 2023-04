Bere eccessivo alle feste studentesche: cosa stanno facendo le università?

C’è molto alcol alle feste studentesche. Tuttavia, le università stanno cercando di creare sistemi volti a prevenire le trasgressioni, siano esse in termini di alcol, rumore, violenza o persino protezione durante i rapporti sessuali. Panoramica.

Guindaille 2.0 all’UC Louvain

UCLouvain, ad esempio, implementa il sistema ormai da diversi anni. Guindaille 2.0.0 aggiornamento Ciò consiste nel mantenere un’atmosfera amichevole la sera e proteggere gli studenti.

Simon Masson, vice capo della regione di Liegi all’UCLouvain ed ex direttore del bar, conosce bene il sistema. Pensa che sia positivo per l’università implementare questo tipo di iniziativa”.Ma questo non è mai abbastanza.”Cambia mentalitàAggiunge.Se il sistema non è necessariamente noto a tutti gli studenti, fa sì che la maggior parte di loro conosca almeno un aspetto del sistema di prevenzione come ad esempio l’acqua gratuita.L’ex bar manager ha addirittura affermato che “Molti sono venuti per preservativi e tappi per le orecchie. Sanno che è disponibile e non esitano! “

Simon, d’altra parte, non è sicuro che i festaioli abbiano sempre il riflesso di rivolgersi ai responsabili della festa (c’è sempre una persona responsabile in maglietta gialla che deve rimanere sobria) in caso di ansia. Il Vicepresidente dice che però aveva già smesso di servire uno studente che evidentemente aveva bevuto troppo, “Ho davvero dovuto costringere le persone a bere acqua, che si tratti di amici o sconosciuti che ho servito da dietro il bancone”.

UCLouvain forma un amministratore di sistema in ogni sindacato studentesco Guindaille 2.0.0 aggiornamento. Questa persona diventa il riferimento per tutti gli aspetti dello strumento e della sua applicazione nelle serate organizzate da un gruppo di studenti. Inoltre, la formazione contiene un elemento di consenso.

A UNamur, non c’è Guindaille 2.0 ma a birra ufficiale

Ad UNamur, Jeanne Nerac, presidente dell’AGE (Assemblea generale degli studenti), sottolinea il fatto che l’università, così come le associazioni studentesche (regionali, kots-à-project, dipartimenti e AGE) si sono sempre occupate di questi temi di prevenzione. “Ogni anno vengono organizzati corsi di primo soccorso per i membri del gruppo, oltre a corsi sul consenso, sulla violenza sessuale, ecc..”

Il Presidente, in occasione del San Nicolas dello scorso dicembre, ha rilanciato la campagna birra ufficiale risalente al 2013. Jane Nerac spiega: “Questa campagna è implementata con 10 illustrazioni su consumo di liquidi, acqua gratuita, divieto di eccesso di velocità durante la guida, consenso, inquinamento acustico, rispetto per la pulizia della città di Namur, violenza o persino protezione durante i rapporti sessuali”.

Allenamento nel cuore della città infuocata

A Liegi, l’università lavora sull’alcolismo durante gli eventi festivi attraverso la formazione in collaborazione con AGEL (Associazione generale degli studenti di Liegi). Queste sessioni sono un’opportunità per formare meglio gli organizzatori sui rischi di conflitto, il primo soccorso, il consumo responsabile di alcol, ecc.

L’Assemblea generale degli studenti di Liegi (l’associazione si occupa in particolare dell’amministrazione del Chapi) avvia varie alternative all’alcol, come la creazione di un re dei formaggi erborinati con birra analcolica o la possibilità di fare un parser nel punto vendita di le serate pop.

© Besser Christel

ULB : Questo mi fa arrabbiare E tu ?

Alla Libera Università di Bruxelles (ULB), tutto punta anche sulla collaborazione con le associazioni studentesche (le prime interessate all’organizzazione di serate a prescindere dalle università). Il progetto Questo mi fa incazzare Si basa sull’educazione tra pari. in pratica, “30 delegati dei circuiti ACE (Association of Students’ Circles) vengono formati ogni anno dalle associazioni Modus Vivendi, sui temi del consumo di alcol, e O’yes, sui temi delle relazioni sentimentali e della sessualità”. , Si riferisce all’ULB. I delegati hanno alcuni compiti da svolgere: “Spostare gli spalti durante i grandi eventi, dare energia alla pista di sensibilizzazione mi fa ubriacare… Mi sono innamorato dei problemi di consumo di alcol messi in scena a febbraio”.

Da parte degli studenti, è stato fatto un accordo sugli alcolici che prevede l’offerta di acqua gratuita durante il mandato di Guindailles, la vendita di bibite, la possibilità di birra leggera e belag e il divieto di vendita di bevande alcoliche/forti spiriti” Creato congiuntamente da ACE Circles, ULB Santé, il vicerettore universitario per gli affari studenteschi e le due associazioni Modus Vivendi e O’yes »

Allo stesso tempo, ULB assicura che il prezzo e gli orari della birra siano stati pensati per limitare meglio il consumo.

Pertanto, vengono prese misure per educare la comunità studentesca sugli eccessi di alcol, rumore, rapporti sessuali e ammissione alle università. Sono consapevoli dei rischi e cercano di fornire soluzioni, sempre con le associazioni studentesche presenti nel campus. È importante per loro avvisare gli studenti delle alternative esistenti e fornire aiuto se necessario. Le illustrazioni sono persino esposte nei locali serali per ricordarle.

E dalla parte degli omoni?

A UMons, le iniziative per combattere il consumo eccessivo di alcol sono principalmente iniziative studentesche. Come altrove, l’acqua è fornita gratuitamente. Il Consiglio degli studenti ha anche creato l’iniziativa “Ekip Sicuro”. Consiste nel coinvolgere gli studenti che osservano i loro compagni durante la serata. Sono visibili ma non “molto” (badge). L’obiettivo è mescolarsi con la folla ed essere contattati se si verifica un problema. I membri sono persone pre-formate che portano gli studenti che ne sentono il bisogno nella “zona sicura”. Il loro compito principale è l’ascolto e la possibilità di reindirizzamento a servizi competenti.

“Questo ‘Safe Ekip’ vuole soprattutto essere lì per accogliere e sostenere le persone che stanno vivendo un disagio, non solo quello del consumo eccessivo di alcol o altre sostanze. Questo progetto è nato quest’anno dall’iniziativa e dall’osservazione degli studenti, nessuna squadra o un’altra procedura di questo tipo all’interno dell’università”, fa riferimento, da parte sua, all’Organizzazione di rappresentanza degli studenti (ORE).