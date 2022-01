Benedizioni di Sasha Banks ed evento dal vivo

Certo, il 2022 non inizia quest’anno sotto i riflettori per quanto riguarda alcune delle più grandi star della WWE… Dopo l’assenza non specificata di Roman Reigns, risultato positivo al Covid-19, e l’infortunio al collo di Drew McIntyre, una terza Superstar potrebbe purtroppo essere aggiunto all’elenco degli attuali assenti.

E questa superstar è Sasha Banks. La WWE ha tenuto uno spettacolo non televisivo domenica sera a Fayetteville, nella Carolina del Nord. Per l’occasione Charlotte Flair ha difeso lo SmackDown Women’s Championship contro Sasha Banks, match terminato bruscamente. Ho anche preso Backbreaker, che si dichiara Presidente Inciampò pericolosamente all’indietro e improvvisamente colpì la gamba:

Potrebbe essere questo posto? Sembra che la sua gamba sia sotto pic.twitter.com/nFPme5bsh0 – BXsavageschasn28snz (@MikeDesorbo1) 3 gennaio 2022

La cornice sembra davvero pessima per cornice pic.twitter.com/rFMvbaERCZ – Jason (@uncrownkingjj) 3 gennaio 2022

Dopo questo, Charlotte Flair ha schienato Sasha Banks che si è rialzato. Tuttavia, dopo la verifica, L’arbitro decide di chiudere la partita con una “X”. (che ha mostrato ai funzionari della WWE che l’infortunio era reale), poi Sasha Banks è tornata nel backstage con un aiuto:

Sembra che tu abbia lanciato una x sperando che tu stia bene #WWEFayetteville pic.twitter.com/GhpLs3d41i — tdv22 (@tdv2207) 3 gennaio 2022

Pregando seriamente niente di serio 🙏🙏🙏 Spero che Sasha Banks stia bene. pic.twitter.com/MWR3cwldnZ – La vincitrice della Royal Rumble Sasha Banks SZN (THENEXTBlGTHlNG) 3 gennaio 2022

E la gravità della lesione? Sembra che ci sia più paura che danno La wrestler ha confermato su Twitter che sta “bene”… buone notizie !



sto bene

Grazie per l’amore sempre. ? – Mercedes Farnado (@asSashaBanksWWE) 3 gennaio 2022

Non è ancora noto se Sasha Banks dovrà ancora stare lontana dagli spettacoli per qualche settimana o se potrà apparire a SmackDown venerdì. Speriamo di saperne di più nelle prossime ore.



