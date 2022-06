Belgio in allerta caldo: trova le previsioni regione per regione

IRM emette un avviso su gran parte del Belgio.

Pubblicato il 16/06/2022 alle 22:14 Tempo di lettura: 1 minuto



IlNei prossimi giorni le temperature continueranno a salire, Spiegare la risonanza magnetica. Venerdì raggiungerà regolarmente massime di 29-31 gradi Celsius in pianura. Un’allerta arancione viene diramata dal caldo nella provincia del Lussemburgo.







Sabato, il picco di calore dovrebbe raggiungere regolarmente i 33 o 34 gradi in pianura e raggiungere i 35 o 36 gradi a Gaume e Campine. Sopravviverà solo la zona costiera (circa 25 gradi). Questo limite corrisponde al rilascio dell’avviso di livello giallo per quel giorno. L’estensione del livello arancione alle regioni più calde, così come alla regione del Lussemburgo, non è esclusa nei prossimi aggiornamenti.

Da domenica la massa d’aria dovrebbe raffreddarsi un po’ al centro (da 24 a 28 gradi) e soprattutto a ovest (da 17 a 18 gradi), ma le temperature possono raggiungere i 30-32 gradi a Gaume. Per l’inizio della prossima settimana la previsione è incerta, ma non è escluso che i valori di temperatura rimangano compresi tra i 25 e i 30 gradi, almeno nella metà orientale del Paese, fino a mercoledì 22 giugno.







