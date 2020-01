Befana solidale in ospedale a Nocera: arrivano i doni degli avvocati

Una nuova befana solidale in ospedale a Nocera Inferiore. Ieri la consegna dei doni degli avvocati del foro nocerino.

Insieme, fuori dalle aule di tribunale, per una nuova befana solidale in ospedale a Nocera Inferiore, per aiutare quindi le famiglie dei piccoli degenti del reparto di Oncoematologia Pediatrica.

Gli avvocati del foro nocerino hanno fatto squadra, per promuovere una raccolta fondi da destinare anche alla Oasi Onlus, l’associazione senza scopo di lucro che supporta le famiglie dei bambini che affrontano il cancro.

Camera penale, Camera civile, Camera minorile, Anf, Apex, Aiga e Atf hanno organizzato il primo Galà di Beneficenza delle associazioni di giovani avvocati presenti sul territorio.

Con parte del ricavato della serata le associazioni hanno acquistato materiale di cancelleria. La restante somma è stata versata sul conto corrente dell’associazione e sarà utilizzata per le esigenze delle famiglie che alla stessa si rivolgono.

La consegna è avvenuta di buon’ora, insieme ad una simpatica befana. Nel giorno dell’Epifania, infatti, avvocati rappresentanti delle associazioni hanno consegnato i doni in reparto.

Articoli di cancelleria, album da colorare, pasta modellabile e tutto l’occorrente per permettere ai piccoli degenti di divertirsi in laboratori didattici. Immancabili le caramelle.

«Questa giornata – è il messaggio degli avvocati – riempie di significato l’attività delle associazioni forensi, rivolte alla solidarietà sul territorio. L’incontro con i piccoli degenti e le loro famiglie ha reso grande il piccolo sforzo prodotto dai colleghi che hanno partecipato all’iniziativa».