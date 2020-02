Cento alberi “anti smog” a Battipaglia, l’iniziativa dei giovani soci di Banca Campania Centro del Club Kairòs e Legambiente Battipaglia

Cento alberi, sono quelli piantati in due quartieri della città di Battipaglia grazie all’iniziativa dei giovani soci Kairòs di Banca Campania Centro e dei volontari del circolo Legambiente Battipaglia.

Piante comunemente definiti “anti smog”, come cerri, ontani, ciliegi, ma anche arbusti aromatici di mirto e alloro, capaci di assorbire con le loro foglie quasi 4000 chili di CO2 in 20 anni, dando un contributo notevole alla vivibilità e alla respirabilità dei nostri luoghi.

L’iniziativa si allinea alle tante altre messe in campo da Banca Campania Centro nell’ambito del progetto #pensaingreen, un insieme di azioni tese a sostenere l’impegno per la difesa dell’ambiente. 45 alberi sono stati allocati in via Moncharmont, alle spalle della chiesa di Sant’Antonio di Padova, alla presenza del parroco della comunità, don Paolo Castaldi, di alcune classi dell’istituto “G. Marconi” e del gruppo scout FSE “Battipaglia 7”. La seconda piantumazione avverrà invece, nelle prossime settimane, in un altro quartiere di Battipaglia. Ma si stanno già studiando iniziative analoghe in altre comunità del territorio di cui è espressione Banca Campania Centro e sempre in collaborazione con Legambiente.

“Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa – ha detto Antonio Abate, presidente di Kairòs Giovani Soci – Come giovani soci di una banca di credito cooperativo, ci sentiamo in dovere di dare un contributo sensibile ai luoghi in cui viviamo. Questo è solo il primo passo di una serie di eventi che coinvolgeranno noi giovani soci in molte località dove la banca opera quotidianamente”. La cooperativa di credito è stata una dei firmatari del “manifesto di Assisi”, un patto tra enti, grandi imprese e le istituzioni del nostro paese per abbinare sostenibilità e crescita inclusiva nei territori per contrastare il cambiamento climatico.