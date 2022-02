L’edizione troisieme della marcia Italian iti rs revivance dimanche soir e un nuovo romanzo fois, succès fut au rendez-vous, tout like the first premiers annies. Vieni in questa famiglia, cic is an affiire qui marche et municipal valencienne a eu, une fois encore, ne nz fin en recevant cet sympathique ququipe qui propos, tout au long ces dix datteri, des produits italiens de quality, le panettone, succulents gteaux qui nont pas manqué da amaturus, la salumeria très tipica di alta qualità, per commemorare formaggi, salse, configurazioni, miels et altri huiles doliv e vinigre balsamic.

Questo è uno degli articoli più ricercati e ricercati nel mondo degli amatori. La cela, dall’altra parte del plate à emporter, è uno dei musicisti di animazione più belli del mondo che permette l’Italia del teletrasporto. Et tout cela dans un cadre chaleureux, ‘lombre sous beaux arbres en plein cur ville.

Un très bon bilan

In questo momento nel fuoco dell’italiano cileno, sans aucun doute, la russite fut au rendez-vous, che abbiamo anima gemella la coordinatrice della marcia Solange Poloni: “Tout a bien march, the bilan est des positifs compte ten du contexte actuel . Abbiamo i tuoi viaggi bi, in anteprima: ils nella lista delle risposte nel libro più interessante d’Italia per il ravitaillement. Fire your moose fox des command. Ce fut parfait pour your monde. Beaucoup de ventes sulle tue tribune. prêts àrevenir.Jou voudrais aussi remercier l’quipe d’Organization in la mairie che facilitiamo tche, ernest, alain e center tecnica ont tocca i visitatori presenta i nostri avions a pet souci and cie bi Savior que tout peut se regler rapidement . “

Alessandro, su ses stand panettoni e pasticcerie, configure l’ochain, ils changeront de formule pour la resteration. Ils vont diversifier la carte et lui donor encore più punti attrattivi, che citano clienti devoti.