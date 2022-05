Bandiera ucraina piegata dalla polizia tedesca: Kiev condanna l'”errore” di Berlino

Kiev domenica ha denunciato un “errore” della Germania dopo che la polizia tedesca ha ordinato ai manifestanti di radunarsi davanti a un memoriale sovietico a Berlino per alzare l’enorme bandiera ucraina che aveva issato in segno di protesta contro l’invasione della Russia.

“Berlino ha commesso un errore vietando i simboli ucraini. È molto sbagliato trattarli allo stesso livello dei simboli russi”, ha dichiarato su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

“È un attacco a tutti coloro che attualmente difendono l’Europa e la Germania dall’aggressione russa”, ha affermato.

Oggi, la polizia tedesca ha ordinato ai manifestanti di radunarsi fuori dal memoriale sovietico a Berlino per piegare l’enorme bandiera ucraina, alla vigilia della celebrazione in Russia il 9 maggio, per celebrare la vittoria sulla Germania nazista nel 1945.

“Per mantenere la celebrazione pacifica e dignitosa in primo piano, i nostri colleghi si sono assicurati di issare una bandiera ucraina di circa 25 metri”, ha scritto la polizia di Berlino su Twitter.

Temendo litigi, in particolare da parte di attivisti filo-russi, la polizia di Berlino ha annunciato venerdì il divieto di esporre bandiere o simboli militari in una quindicina di siti nella capitale tedesca durante le commemorazioni della fine della seconda guerra mondiale, che dovrebbero continuare. di lunedi.

Questa decisione ha suscitato indignazione, in particolare nella società ucraina.

L’ambasciatore dell’Ucraina in Germania, Andrei Melnik, ha definito la decisione “scandalosa” e “uno schiaffo in faccia all’Ucraina”.

Il diplomatico, noto per non addolcire le sue parole nei confronti dei leader tedeschi, al mattino ha deposto una corona blu e gialla per il suo paese davanti al memoriale sovietico, nel cuore di Berlino.

Nonostante la forte presenza della polizia, i manifestanti hanno cantato: “Melnik, vattene!” Si sono radunati vicino al monumento, mentre altri, filo-ucraini, hanno gridato “Ukrainian Slava” (“Gloria all’Ucraina” in ucraino).

Situato ai margini del Parco Tiergarten, vicino alla Porta di Brandeburgo, questo memoriale commemora gli 80.000 soldati sovietici uccisi durante la battaglia di Berlino prima della resa della Germania nazista l’8 maggio 1945.

Due carri armati lo fiancheggiano, mentre una statua in bronzo di un soldato vittorioso dell’Armata Rossa si erge su un piedistallo di marmo.

Circa 1.600 poliziotti sono stati schierati domenica nella capitale tedesca per prevenire possibili incidenti, mentre lunedì saranno 1.800 quando il 9 maggio si terrà a Mosca la parata militare, che segna la vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista nel mondo . La seconda guerra.