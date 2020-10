Banchetti Covid, i Carabinieri trovano troppi invitati rispetto alle nuove disposizioni e scattano sanzioni a Pagani e San Marzano

Il tema “banchetti Covid” è tornato alla ribalta dopo l’ennesimo Dpcm sulle restrizioni per evitare il diffondersi del contagio. A nulla, al momento, sono valse le rimostranze dei lavori del settore “cerimonie”, fortemente penalizzati dalle nuove disposizioni.

Intanto, le forze dell’ordine stanno procedendo con controlli a tappeto, comminando anche una serie di sanzioni in tutta la regione. Domenica scorsa, i Carabinieri del Reparto di Territoriale di Nocera Inferiore hanno eseguito un’attività specifica nell’Agro, per accertare il rispetto delle nuove misure anti-Covid.

Presso due ristoranti a Pagani e San Marzano, i militari hanno riscontrato la presenza di un numero eccessivo di invitati in sei distinti banchetti. Erano in corso ricevimenti per prime comunioni, che violavano dunque le disposizioni vigenti, relative in particolar modo al numero di invitati presenti.

In particolare i Carabinieri hanno riscontrato in sala la presenza di numerose persone estranee ai rispettivi nuclei familiari conviventi degli organizzatori, anche in numero superiore a 30.

Stando a queste violazioni, quindi, i Carabinieri hanno comminato sanzioni pecuniarie a carico degli organizzatori e degli stessi esercenti. Disposta anche la chiusura provvisoria delle due attività commerciali.