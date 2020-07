Banca Campania Centro, progetti e linee di impegno del neo Presidente Catarozzo

Catarozzo: “Porte aperte e ascolto delle persone e delle comunità per raccoglierne le istanze e le esigenze”

Banca Campania Centro – Nuove nomine in seno al Consiglio per ripristinare incarichi e numero di consiglieri. Questa mattina presso la Sala soci si è tenuta la conferenza stampa voluta dal neo Presidente Camillo Catarozzo per illustrare i nuovi progetti e obiettivi della Cassa Rurale. Al suo fianco, il Direttore Generale, Fausto Salvati per illustrare nel dettaglio l’attività di sostegno economico a imprese e famiglie durante l’emergenza coronavirus, sia attraverso le misure contenute nei provvedimenti governativi che con risorse proprie messe in campo fin da subito.

“Il Terzo Settore assume ora una funzione ancora più importante – ha spiegato Catarozzo – L’emergenza economica e sanitaria ha richiesto e richiede ancora più impegno e contatto con il territorio. Cooperazione, fare sistema devono essere ancora di più i nostri concetti chiave”.

Nel suo intervento, il neo Presidente ha ricordato, inoltre, la figura del compianto Presidente Silvio Petrone: “Il passaggio di testimone diventa una riflessione continua sui prossimi passi. La strada, fin qui, è stata tracciata con perizia e sguardo acuto e porta la firma indelebile del Presidente Silvio Petrone”.

