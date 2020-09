Banca Campania Centro: 105 borse di studio per i giovani soci

Pubblicato il bando per i Premi Scolastici destinati a Soci o figli di Soci di Banca Campania Centro.

105 Borse di Studio per i giovani che nell’ultimo anno hanno conseguito brillantemente la Licenza Media, la Maturità o la Laurea.

Banca Campania Centro anche quest’anno premia quei giovani soci o figli di Soci che hanno brillantemente tagliato importanti traguardi scolastici.

Quasi 38.000 euro Banca Campania Centro ha destinato per gratificare e incentivare i giovani, nel proseguire brillantemente il proprio percorso formativo, in modo da arricchire culturalmente e professionalmente sia essi stessi che le comunità in cui vivono.

Saranno 35 per ogni settore (Licenza Media, Maturità e Laurea) le Borse di Studio che saranno assegnate, secondo una graduatoria che terrà conto del merito scolastico e della partecipazione alla vita della nostra Banca.

Per la Licenza Media la Borsa di Studio sarà di 180,00 euro; per la Maturità sarà di 300,00 euro, per la Laurea infine sarà di 600,00 euro.

Il Bando, il regolamento e la modulistica sono disponibili sul nostro sito internet, www.bancacampaniacentro.it.

Le domande, debitamente compilate in ogni loro parte e complete della documentazione richiesta (comprensiva della foto), saranno accettate fino al 30 ottobre 2020 (termine ultimo di consegna).

Da segnalare quest’anno anche la possibilità concessa alla Bcc di far accedere i propri soci e clienti a Studiosì, lo speciale finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Studiosì permette di coprire tutte le spese per la formazione, fino a 50.000 euro, a tasso zero, senza garanzie o fideiussioni e da restituire fino a 20 anni. Una possibilità unica che Banca Campania Centro, aderente al Gruppo Bancario Iccrea, è tra le poche a poter gestire.