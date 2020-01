Banca Campania Centro: 100 Borse di Studio per giovani. Domani la cerimonia

Un evento fortemente voluto dal Consiglio di Amministrazione di Banca Campania Centro e del suo presidente, Silvio Petrone.

Giuseppe Maino, presidente nazionale del Gruppo Iccrea, insieme al presidente della Federazione Lombarda delle Bcc, Alessandro Azzi, saranno ospiti, domani (3 gennaio) a Battipaglia, di Banca Campania Centro in occasione della consegna di 100 Borse di Studio a giovani che si sono segnalati per i loro risultati. Con il presidente di quello che è il terzo gruppo bancario italiano si parlerà del ruolo del Credito Cooperativo in Campania e in Italia.

Domani 3 gennaio, alle ore 17,30, a Battipaglia, presso il Teatro “Giuffrè” del centro sociale di viale della Libertà, il presidente del Gruppo Bancario Iccrea, Giuseppe Maino, sarà ospite, insieme all’ex presidente della federazione nazionale delle Bcc e attuale presidente della federazione lombarda, Alessandro Azzi, della cerimonia di consegna delle Borse di Studio di Banca Campania Centro.

Due presenze importanti nell’ambito del mondo bancario italiano che parleranno agli oltre 100 giovani, che saranno premiati per i loro successi scolastici, del ruolo della cooperazione di credito in Campania e in Italia. Un’occasione preziosa per fare il punto della situazione dell’economia italiana e di quello che rappresenta la formula cooperativa sia nel mondo bancario che in quello del lavoro.

“Un’occasione unica – ha confermato Petrone – sia per far incontrare i nostri giovani con chi oggi rappresenta il punto di riferimento di un grande gruppo di banche locali che, rimanendo fedeli ai propri Valori, è anche capace di fare sistema, per rendere tutto questo ancora più incisivo nello sviluppo delle nostre comunità. E sia – prosegue Petrone – per ascoltare da due grandi testimoni della cooperazione di credito, come Maino e Azzi, quale potrà essere il futuro di un modo unico di fare banca, com’è quello delle Bcc”.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea a cui aderisce anche Banca Campania Centro è composto da 142 BCC, ed è il primo Gruppo Bancario a capitale interamente italiano e il più grande Gruppo bancario cooperativo in Italia. Al 31 dicembre 2018, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea poteva già contare su più di 4 milioni di clienti, oltre 2.600 sportelli presenti in 1.745 comuni italiani, un attivo di circa 150,2 miliardi di euro e fondi propri per circa 11,3 miliardi di euro. Queste dimensioni collocano complessivamente il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea tra i primi 4 gruppi bancari italiani.

La cerimonia a cui saranno presenti i due esponenti nazionali della cooperazione di credito rappresenta forse uno dei momenti più significativi della vita della compagine sociale di Banca Campania Centro.

Da più di 40 anni infatti vengono premiati quei giovani, soci o figli di soci, che nel corso dell’ultimo anno hanno tagliato in modo brillante un importante traguardo scolastico. Da alcuni anni sono addirittura oltre 100 i premi consegnati: 35 per le licenze medie, 35 per le maturità e 35 per le lauree. Il bando prevede criteri di selezione che mettono insieme il merito scolastico e la partecipazione alla vita della cooperativa. Per comprendere quanto siano selettive le regole del bando, basti pensare che i voti minimi per poter presentare la domanda sono: 9/10 per le medie, 85/100 per le maturità e 100/110 per le lauree. Quest’anno per la sezione delle lauree ci sono stati circa 40 giovani che hanno conseguito un voto uguale o superiore a 110/110. Un segno molto importante e in sintonia con il Valore che questa iniziativa intende avere: un premio all’impegno scolastico e all’eccellenza nella logica di prospettive di sviluppo concrete per i nostri territori e per il futuro dei nostri giovani.

L’elenco dei giovani che saranno premiati:

Licenza Media: Martina Albarella, Gabriella Pia Amabile, Gaia Karola Avallone, Elena Baglieri, Alessandra Chiara Cantalupo, Benedetta Caprino, Cristina Chiappa, Pietro D’Onofrio, Susanna De Divitiis, Alessandro Di Muro, Arianna Di Saverio, Samuele Di Vice, Ludovica Pia Dragonetti, Matteo Fasolino, Maria Rosaria Ferrara, Mattia Foglia, Cristina Gaudino, Raffaele Grieco, Pierpaolo Guerriero, Francesca La Cerra, Antonella Parisi, Carmen Pesticcio, Massimiliano Porcelli, Martina Beatrice Russo, Gian Paolo Sibilia, Marlene Telese, Michele Toriello, Carolina Tozzi, Luca Vece, Antonio Vetromile, Claudia Viscido, Andrea Zottoli.

Maturità: Teresa Alfano, Roberto Bubolo, Marco Citro, Felice Contursi, Francesca De Rosa, Maria Laura Di Cunzolo, Anna Domini, Michele Ferrara, Giovanni Ferraioli, Sara Fierro, Valentina Fierro, Ilaria Foglia, Raffaele Liguori, Maria Lea Melle, Sara Moscariello, Alessia Murolo, Diana Napoli, Angelo Opramolla, Chiara Palumbo, Francesco Perillo, Francesca Sabia, Emanuela Santoro, Martina Sorgente, Alessandro Sprocati, Serena Tedesco, Rosamaria Turturiello, Sergio Vece, Beatrice Vegliante, Riccardo Vocca, Michela Vuto, Vittorio Zottoli.

Lauree: Antonio Abate, Annamaria Aufiero, Claudia Barba, Maria Grazia Battipaglia, Maurizio Battipaglia, Dante Carbone, Luigi Coscia, Federica D’Alessio, Dionisia D’Auria, Bruna Denza, Ylenia Di Biase, Marco Di Grazia, Chiara Falchetta, Gabriella Fasulo, Bruno Filomarino, Beniamino Riccardo Gentile, Valerio Giampaola, Federica Guzzo, Luigi Liguori, Marianna Maiorino, Alessandro Martino, Davide Mele, Giampaolo Mirra, Annamaria Nicodemo, Giulia Pastorino, Barbara Pirolo, Alessia Pizzuti, Ciro Maria Ruocco, Marzia Russomando, Angela Santese, Mattia Santoro, Fabiana Senatore, Mattia Spatuzzo, Gerardo Antonio Stoppiello, Emiliano Troisi, Valerio Viglione, Genoveffa Volpicelli, Angelo Zoppi.