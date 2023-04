Bagnaia d’Italia ha vinto il Campionato del Mondo a Valencia

AA / Montreal / Hadem Katoo

Il pilota italiano Beco Bagnaia è stato incoronato il nuovo campione del mondo della MotoGP domenica a Valencia, in Spagna.

Bagnaia, che ha vinto il campionato con sole tre settimane di vantaggio sul leader francese Fabio Quartararo, non si è mai arreso e ha vinto ufficialmente il campionato del mondo durante il 20° e ultimo Gran Premio della stagione.

Il 25enne italiano è succeduto al suo diretto rivale, il francese Quartararo, che ha vinto il titolo la scorsa stagione.

Prima della fase finale in Spagna, Bagnaia aveva un comodo vantaggio di 23 punti su Cuartaro.

Grazie alla sua incoronazione, il transalpino è riuscito a regalare un sorriso all’Italia, che non conosce un vincitore in campo dall’ultima vittoria della leggenda Valentino Rossi, il più grande pilota di tutti i tempi nel 2009.

Per quanto riguarda le Case, grazie a questa vittoria, Beko Bagnaia ha consegnato il titolo alla Ducati, che dopo la stagione 2007 ha visto l’australiano Casey Stoner incoronarsi campione del mondo.

Il Gran Premio di questa domenica è stato vinto da uno spagnolo in queste terre. Questo è il pilota del team Suzuki, Alex Rins.

