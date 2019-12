A Mercato San Severino una domenica di solidarietà con Babbo Natale a bordo di una moto.

Babbo Natale in moto per un gesto di solidarietà. Un fiume di barbe bianche invaderà domani, domenica 15 dicembre, Mercato San Severino per consegnare doni e dolciumi ai bambini in difficoltà.

E’ l’iniziativa “Babbo Natale in moto”, alla sua seconda edizione, che ha come obiettivo una raccolta doni per i bambini e ragazzi meno fortunati di Mercato San Severino. Una buona azione che unisce la comunità e mette al centro la felicità dei bambini.

Giocattoli donati in parte dai club di moto del territorio che hanno raccolto l’invito di Grazia Aliberti e dei ragazzi di Ubuntu, organizzatori dell’iniziativa.

Peluche, macchinine, giochi e dolciumi consegnati direttamente da Babbo Natale a cavallo di una moto.

L’evento si terrà domani, domenica 15 dicembre, alle ore 11.00. In mattinata prevista una sfilata sul corso principale di tutto le moto con i Babbi Natale a bordo che si raccoglieranno in piazza Cesare Battisti, dove li attenderanno per salutarli il sindaco, Antonio Somma, e gli organizzatori della manifestazione.

Presenti i motociclisti di Triumph Campania Felix Salerno, Officina Inglese Salerno, Club Triumph Napoli, Club Vespa Cava de’ Tirreni e CVSI Club veicoli storici irpini.

A conclusione dell’evento i giochi raccolti saranno consegnati ai bambini direttamente dai motociclisti.

“Anche questa volta abbiamo previsto oltre ai giochi diversi buoni spesa da consegnare direttamente alle famiglie sia per spese alimentari che di abbigliamento – spiega l’ideatrice dell’iniziativa Grazia – Nella prima edizione i doni sono stati consegnati dalle assistenti sociali quest’anno sarà compito dei motociclisti, vestiti da Babbo Natale, portare i regali.”

La raccolta dei doni è destinata ai bambini dai 3 mesi ai 13 anni. Tutti i cittadini possono prendere parte a questa gara di solidarietà consegnando domenica 15 il proprio dono in piazza Battisti.