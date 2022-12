Axolotl, questo eterno bambino, si rigenera all’infinito

Ci sono facce adorabili, facce buffe, facce strane e poi c’è una faccia l’axolotl, che riunisce un po’ di tutto questo in una volta. Con la sua grande bocca sorridente, i suoi piccoli occhi simili a due punti neri, le sue sei narici che sporgono da ogni lato della sua testa come tante antenne frondose e una cresta membranosa che corre lungo il suo corpo simile a una rana. Pesce a quattro zampeInsomma, con la sua serie di stranezze, l’axolotl sembra un Pokemon in fuga. Ne ispirò anche uno, chiamato… Axoloto. Sì, è originale!

Tuttavia, lontano da Charizard et al Pikachu, l’axolotl è una salamandra originaria del Messico; Anfibio appartiene all’ordine urodeles e risponde al nome latino dolceAmbystoma mexicanum. Il suo nome comune, axolotl, significa “mostro acquatico” in Nahuatl, una lingua messicana che in realtà parla Aztechi nel loro tempo. Lascio giudicare a voi se lo trovate selvatico o no, ma in ogni caso è un animale acquatico: il riccio di mare si evolve nelle alte lagune del Messico come un pesce nell’acqua. Si nutre di piccoli pesci, crostacei e persino insetti. E diventa facile, nei 10-15 anni che dura la sua vita. Nel suo habitat naturale, l’axolotl è spesso grigio scuro, quasi nero. I ricci di mare albini, di un bel rosa pallido con spesso lamelle rosa, si trovano solo in cattività. Gli acquariofili, gli esseri umani che amano nutrire piante e animali acquatici, lo adorano. Ma sfortunatamente, la vita in un acquario è tutt’altro che ideale per il nostro piccolo mostro, che vede la sua aspettativa di vita ridursi a soli cinque anni, una volta che si è sviluppato in cattività.

La sua faccia da masticare non è dovuta a un incidente. A differenza di altri anfibi, che metamorfosano, cioè passano da una forma larvale, come un girino, a una forma adulta, come una rana, per uscire dalle acque e condurre una vita mondana sulla terraferma. Tuttavia, l’axolotl rimane una specie di bambino grande per tutta la vita. Questo fenomeno si chiama neotenia: l’axolotl diventa adulto, ma il suo corpo non si trasforma in un corpo adulto, rimane in uno stadio del suo sviluppo chiamato bruchi. In determinate circostanze specifiche (se si trova improvvisamente fuori dall’acqua, incontra temperature in forte aumento o entra in contatto con determinate sostanze chimiche), l’axolotl può trasformarsi. Le sue narici si restringono, i suoi polmoni si espandono… e improvvisamente perde i suoi superpoteri. Ma non vi dirò di più perché ci torneremo più avanti. questo è eterna giovinezza L’axolotl è di grande interesse per gli scienziati. È stato studiato così tanto che è diventato quello che viene chiamato un modello in biologia: è un organismo che conosciamo bene e serve da riferimento per tutti i tipi di studi.

Sulla strada per la rigenerazione delle cellule nervose perdute

Nonostante l’attenzione che genera, l’axolotl è in pericolo. Lui, che brulicava in epoca azteca, ha visto ridursi il suo habitat a causa dell’espansione delle città e dell’inquinamento dovuto attività umane. Oggi ne rimangono circa un migliaio allo stato selvatico, rendendola una specie in via di estinzione. Tuttavia, sotto le spoglie di un drago d’acqua, l’axolotl possiede poteri straordinari che affascinano l’intera comunità scientifica. Per scoprirli incontreremo Ashley Maynard, accanto all’Università di Zurigo. Sta per guidarci attraverso un territorio inesplorato… Non dimenticare la tua bussola, esploreremo le complessità del cervello dell’axolotl.

Eccoci al Politecnico Federale Svizzero di Zurigo, città nel nord della Svizzera, dove si possono ammirare le cime innevate delle Alpi mentre si fa una breve passeggiata vicino al bellissimo Lago di Zurigo. Ashley Maynard lavora qui e studia l’evoluzione biologica degli organismi. Quindi l’axolotl e la sua forza sovrumana è per lei, come lo è per molti scienziati nel suo campo, un argomento di studio molto affascinante! Come forse già saprai, l’axolotl rimane “giovane” per tutta la sua vita, e quindi può insegnarci molto sul normale meccanismo biologico che tutti conosciamo: invecchiamento. Ma c’è qualcos’altro. Studiando l’axolotl, gli scienziati hanno scoperto che è in grado di rigenerarsi. Sì, sì, l’axolotl potrebbe far crescere un uomo, occhi, polmoni o cuore! In un certo senso ti sei tagliato il braccio e un mese dopo, invece, è cresciuto un braccio nuovo di zecca! Comodo, vero? A dire il vero, noi umani siamo dotati di capacità rigenerative. Rinnoviamo regolarmente le nostre cellule della pelle o, ad esempio, le nostre cellule del sangue. Queste cellule sono i componenti di base di tutti gli organismi viventi. Noi umani siamo multicellulari: il nostro corpo è composto da trilioni – e questo significa trilioni – di cellule, invisibili ad occhio nudo, che hanno ruoli diversi, e quindi possiamo rinnovarle quando necessario. è necessario. Sono sicuro che ti sei già tagliato, ad esempio, per vedere una crosta che si forma sulla superficie della ferita prima che la crosta scompaia per rivelare una pelle completamente nuova. Questo è un buon esempio di rinnovamento!

Il cervello dell’axolotl

Ma capirai, in questo giochino, l’axolotl ci batte senza cuciture. Non preoccuparti, Ashley Maynard è qui per svelarci tutti i suoi segreti. Lei e i suoi colleghi hanno effettivamente tagliato una parte del cervello dell’axolotl, e poi… aspetta. Quando il cervello dell’axolotl inizia a produrre nuove cellule, incluse quelle di cui hai sicuramente sentito parlare: i neuroni, quelle cellule che ti permettono di pensare, Vediamo, per parlare o anche per muoversi! Per seguire l’evolversi della situazione, i ricercatori hanno utilizzato marcatori che consentono di colorare le cellule cerebrali dell’axolotl in base al ruolo svolto e durante tutto il loro sviluppo! Le immagini ottenute sembravano quindi gruppi di punti colorati, verdi, rossi e blu, raggruppati insieme. Ed ecco una sorpresa: l’axolotl non si limita a far ricrescere la parte danneggiata del suo cervello. Ricrea tutti i diversi tipi di cellule, ognuna con un ruolo specifico. E non finisce qui: i ricercatori hanno anche scoperto che è in grado di ricreare i ponti che consentono a ogni parte del cervello di comunicare tra loro. Insomma, il suo cervello non si accontenta di formare una cicatrice. Sembra di nuovo nuovo! Questo studio ha permesso di scoprire i mezzi biologici che permettono all’axolotl di rigenerare le sue cellule ma anche di comprendere le fasi di nascita, crescita e sviluppo delle cellule che lo compongono. cervelli ! Sebbene siamo così diversi, l’axolotl ci insegna di più su noi stessi. Incredibile, vero?