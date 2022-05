‘Axel Reed che canta peggio di Reno’: il duo riprende il successo a Manhattan-Kabul e divide i netizen

“I bistrot sono la mia vita, Renaud ha affidato il 5 maggio a RTL France, che ha finito per fare la sua lunga discesa agli Inferi. Un luogo di convivialità, incontro e condivisione dove rimodelliamo il mondo. Da un anno e mezzo non bevo più una goccia di alcol. Sono particolarmente soddisfatto”.

Per celebrare il ritorno di Phoenix, il suo nuovo album e il suo compleanno, France 2 ha preparato un grande momento martedì sera. ancora tradotto Morgan da te e altri Vincitore di maestrale Un gruppo di ospiti è stato curato. Molte star della canzone hanno già interpretato con successo sul palco i titoli emblematici della sua carriera. Calogero, Patrick Bruel, Zaz, Claire Kim, Vincent Delerme, Raphael, Dave, Trio, Renan Luce, Jovan Sears, Benoit Doremus, Nou Pressu, o anche Joyce Jonathan… un dolce omaggio, proprio come i magneti di sua figlia Lolita Sechan (“Buon compleanno alla Papua che amo”) che non si asciugò le lacrime. Di tutti questi ospiti, solo il belga Axel Reed sembra aver deluso gli spettatori. Perché? La sua esibizione in Manhattan-Kabul, un duetto cult con Reno negli attentati dell’11 settembre 2001 e la seconda guerra in Afghanistan, che non ha convinto.

“Che massacro”; “canta stonato”

Secondo i netizen, anche se alcuni sembravano felici di vederli insieme sul palco o pensavano che il cantante belga fosse al livello del suo ragazzo, il duo non era del tutto all’altezza. “Davanti a #Happybirthdayrenaud, e vedere che Axelle Red canta peggio di Renaud…Mdr…” Possiamo leggere in privato su Twitter. Qual è la scusa di Axel Reed per questo massacro? ma anche: “Purtroppo Raynaud è malato da un po’ e stasera sembra essere in ottima forma, Ma Axel Reed che delusione“; “Axel Reid che canta peggio della Renault : non me lo aspettavo ! #aiuto!”. o: “Raynaud non canta più, parla e Axl Reed che naufragio, non una sola nota di giustizia…”; “Che carneficina è questa bella canzone, la Renault non ha più voce e Axel Reed canta senza melodia. Dove sono finiti i nostri bei anni?”