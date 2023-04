Avvia la prevendita e raccogli $ 100.000 in pochi minuti.

Oggi segna il lancio della prevendita della nuova criptovaluta AiDoge ($Ai). Pochi minuti dopo l’inizio della prevendita, la criptovaluta ha generato un incredibile $ 105.000.

È chiaro che agli investitori piace quello che vedono. AiDoge porta i meme di Internet a un livello superiore. Per fare questo, si basa sulla forzaIntelligenza artificiale (IA) e le capacità virali delle criptovalute. AiDoge crea un generatore di meme che chiunque può usare.

ProbabilmenteCompra un dollaro Ora per $ 0,00002600 nella fase 1 di prevendita. Alla fine della fase 20, il suo prezzo di lancio sarà di $ 0,00003360. Pertanto, i primi investitori saranno in grado di realizzare un profitto fiat del 29,3% anche prima dell’inizio del trading del token.

La prima fase del pre-show terminerà quando saranno stati raccolti $ 650.000. Quindi, non c’è davvero tempo da perdere se vuoi approfittare del prezzo più basso Simbolo $ai.

Per farla breve, AiDoge combina le due nicchie di criptovaluta più importanti, vale a dire Meme e intelligenza artificiale.

Se ti mancano Pepe Coin e Conflux, non perderti AiDoge ($Ai)

in queste due zone, Le criptovalute sono esplose di recente. Possiamo così osservare i prezzi alle stelle di Pepe, Conflux, The Graph e Singularity, solo per citarne alcuni.

Certamente, ci sono criptovalute con nomi simili sul mercato. Questo è il caso di ArbDoge AI (AIDOGE), ma AiDoge è il più legittimo perché è l’unico che offre un vantaggio reale creare meme.

Se te lo sei perso Pepe viveArbDoge AI e Wojak Questa è la migliore opportunità per ottenere rendimenti straordinari con un investimento anticipato in Aidoge.

Inoltre esso, Aidoge Investitori Scegli di investire per aumentare il valore a lungo termine, perché Aidoge ha un vantaggio reale.

AiDoge, al centro di una nuova era di creatività nel campo dei meme di Internet

I meme sono davvero essenziali per la comunicazione e la condivisione online. Con l’aiuto di AidDogestanno per ricevere un incredibile impulso in una nuova era di creatività guidata dall’intelligenza artificiale.

Ora non devi chiederti perché non sei stato il primo a pensare a questa idea di meme virale, AiDoge lo fa per te.

Ovviamente, richiede un tocco umano Disegna questi meme. Quindi, come ChatGPT, dovrai fornire informazioni sotto forma di un comando di script. E questo è tutto, perché AidDoge fa il resto del lavoro per te.

Nel tentativo di creare meme contestualmente rilevanti, AiDoge si affida alla stessa tecnologia di apprendimento automatico di chiacchierata DALL-e et al.

garantire La qualità e la rilevanza dei meme Creato tramite messaggi di testo, il sistema è stato sviluppato da un gran numero di meme e informazioni sulle criptovalute.

AiDoge è alla frontiera dell’intelligenza artificiale: si allena su dataset di meme e news sulle criptovalute

Tecnologia avanzata AidDogeChe rende possibile il legame tra immagini e testo, è al confine tra sperimentazione e scoperta. Pertanto, questa tecnologia apre la strada a un mondo completamente nuovo di creatività basata sull’intelligenza artificiale.

Gli utenti potranno creare meme che prima erano considerati appannaggio di pochi Menti brillanti e creative. Per fare questo, tutto ciò che devono fare è inserire del testo e ascoltare le tendenze attuali sul web.

Inoltre, gli sviluppatori di Aidoge si sono sforzati di rimuovere qualsiasi elemento complesso per il bene diFornire agli amanti dei meme un’esperienza utente semplice e accessibile. Quindi, questo strumento attirerà sicuramente milioni di persone.

La democratizzazione della creazione di meme porterà a un’esplosione di creatività, per non parlare del grande pubblico che scoprirà le infinite possibilità che offre. Reti decentralizzate e sicure per criptovaluta.

Così, per la prima volta, sarà possibile Creatori di meme Dimostrare l’origine verificabile della loro creatività ed essere ricompensati per il loro lavoro. E questo nonostante AiDoge faccia la maggior parte del lavoro.

Gli utenti di AiDoge vengono premiati con funzionalità e vantaggi di picchettamento premium

Il progetto prevede di premiare gli utenti per lo stacking. Oltre a ciò, ci saranno funzionalità premium che includeranno ricompense giornaliere a seconda del L’importo da scommettere.

Inoltre, i migliori artisti e altri utenti potranno beneficiare dell’accesso esclusivo a Abbonamento premium. Allo stesso modo, possono avere diritto di voto. Pertanto, il progetto contribuirà alla governance decentralizzata.

Tuttavia, come si determina chi I migliori artisti ? È qui che entra in gioco il voto.

Il meccanismo di voto di AiDoge Tutti gli utenti possono votare per i migliori meme. Al termine di questa votazione, i meme vincenti verranno premiati con token Ai.

Un murale meme pubblico che sfrutta la saggezza collettiva

un’altra idea originale, AiDoge ha un display wall pubblico Dove vengono visualizzati tutti i meme creati e possono essere votati all’interno della comunità. La classifica e i meme di classifica aiutano a decidere i vincitori.

Grazie per questo “La saggezza collettiva è misurabileÈ possibile, attraverso l’effetto di feedback del voto, promuovere Vedi i meme. Inoltre, è stata migliorata la crescita organica dei meme su Internet.

Inoltre, di più La comunità di utenti di Aidoge sta crescendoI creatori più prolifici dei migliori meme saranno premiati. Ciò incoraggerà in seguito gli utenti a unirsi alla comunità.

Al mese, I migliori detentori di meme Riceveranno le loro ricompense. Ciò significa che ogni mese l’orologio viene azzerato e ogni utente ha la possibilità di scalare nuovamente la vetta della classifica.

AiDoge è protetto da contratti intelligenti controllati in esecuzione su una rete decentralizzata

Inoltre, vale la pena sottolineare l’aspetto della sicurezza dell’ecosistema basato su AidDoge Blockchain.

AiDoge utilizza più livelli di protezione. Nei prossimi giorni, il suo contratto intelligente sarà ora disponibile Completamente verificato da Certik.

Utenti della rete che depositano Simboli Ai $ durante la memorizzazione Ci assicuriamo che lo smart contract non corra il rischio di essere inondato da malintenzionati che scoprono bug sfruttabili nel codice.

Inoltre, la struttura decentrata di rete edog Fornisce una base sicura che riduce i rischi.

Team di Aiuto Doge Crede che lo spazio delle criptovalute si innamorerà dell’adattabilità e del dinamismo di questo uso senza pari dell’intelligenza artificiale quando si tratta di uno degli aspetti più popolari del web. La pubblicazione su un muro amplifica la diffusione e la popolarità dei meme, accelerando anche la diffusione delle idee.

Token AidDoge: dove il token deriva il suo valore

Comprare crediti : gli utenti possono utilizzare i token $Ai per acquistare crediti, che vengono poi spesi per creare meme.

: gli utenti possono utilizzare i token $Ai per acquistare crediti, che vengono poi spesi per creare meme. picchettamento : gli utenti possono depositare token USD (Ai) per ricevere premi di credito giornalieri e altri vantaggi.

: gli utenti possono depositare token USD (Ai) per ricevere premi di credito giornalieri e altri vantaggi. Voto e premi : I token $Ai vengono utilizzati per premiare i membri della comunità che partecipano alla votazione dei meme e creano contenuti popolari.