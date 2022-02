Cet article resoconto al ‘Journal de l’Afrique’, diffuso sulla Première, dans ‘Au bout du jour’, le 17 février 2022 alle 19h.

Voilà, c’est dit : Le forze francesi dell’operazione Barkane sono le forze speciali Takuba, provenant d’une douzaine de pays européens, se retirent du Mali. Il presidente francese Emmanuel Macron l’a annoncé ce jeudi, juste avant l’ouverture du sommet entre l’Union Européenne et l’Union Africaine (17 et 18 février), a Bruxelles, au lendemain d’un mini-sommet à qui réunissait l’Eliseo, una trentina di dirigenti africani ed europei.

Ce départ, se fera au profit d’un redéploiement régional pour lutter contro il terrorismo au Sahel. Là où les mouvements affiliés à Al-Qaïda o au groupe Etat islamique ont conservé un fort pouvoir de fastidio malgré l’elimination de nombreux chefs.

Le relazioni tra Parigi e la junte au pouvoir à Bamako étaient devenues “exécrables”. Pour Emmanuel Macron, plusieurs lignes rouges ont été franchies : la volonté de discuter avec les djihadistes, il Prize de pouvoir par une junte, le refus d’appliquer un calendario di ritorno à l’ordre détémoit pouré tantir… le recours à une milice privée russe, la sulfureuse société Wagner.

Il faut dire que malgré la présence de ces multiples force au Sahel – force françaises, depuis neuf ans avec l’opération Serval puis Barkhane, et maintenant Takuba – qui accompagnent les force régionales du G5 Sahel ha illuminato gruppi la minaccia faed terrorist . Les attaques se sont même répandues au Ghana, en Costa d’Avoire, au Sénégal et maintenant au Bénin.

Vladimir Poutine dément tout lien entre l’Etat russe et les sociétés militaires privées (SMP). Certes, dans le tout-venant des miliciens recrutés, les Russes ne sont pas forcement légion. Certi viennent de pays arabes, d’autres du Caucase ou encore d’Europe de l’Est.

Mais personne n’est dupe. Pour Vincent Hugeux, grande giornalista, autore del libro “Tyrans d’Afrique” (Ed. Perrin), il ya peu de doute que Moscou soit aux manettes. “I quadri di Wagner sont d’anciens officiers de l’armée de la fédération de Russie“, explique-t-il.”Son propriétaire, Evgueni Prigojine, surnommé le traiteur du Kremlin, parce qu’il est le fournisseur des dîners fins du Kremlin, est un intime de Vladimir Poutine. Quant à Dmitri Outkin, le cofondateur du groupe Wagner, lui, est un ancien officier du renseignement militaire russe“.

Quelle è la forza del gruppo Wagner?

Pour autant, ces mercenaires russes qui sont dorénavant engagés aux côtés des force armées Maliennes (FAMA), ont-ils les moyens suffisants pour lutter contre le fléau djihadista ?

Comparés à l’operazione Barkhane (4300 Français au Sahel non 2400 au Mali, selon l’Elysée) et à Takuba, les moyens de Wagner paraissent rudimentaires. “Ce sont des dispositifs au sol. Ils n’ont pas de drone, pas d’avion de combat…‘, décrit Arnaud Dubien, chercheur associé à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS). Et pour l’instant, ils n’interviennent que dans des zones les moins Dangereuses, au centre du Mali et à Bamako. Pas au nord , ni dans la zone dite “des trois frontières” (Burkina, Mali, Niger), là où les djihadistes sont les plus offensifs.

“Là où Wagner s’est montré plus efficace qu’ailleurs, c’est dans le Donbass en Ukraine et en Syrie, lorsque les mercenaires avaient le soutien des force russes“, sfumatura Arnaud Dubien,”Mais au Mali, ce n’est pas le cas. En revanche, ce qu’ils font bien, c’est assicurar la sécurité des autorités localis, la formation, l’entraînement“.

Vincent Hugeux conferma, “Leur capacité opérationnelle à éradiquer un fléau djihadista est limitée. Wagner doit encore prouver sa capacité à répondre à une conflictualité inédite de groupuscules qui sont parfaitement mobiles et maîtres d’une topographie compliquée“.

On se demande même s’ils sont taillés pour la course!

Par le passé, il gruppo Wagner n’a pas brillé sur les champs de bataille. “On se demande même s’ils sont taillés pour la course!”, ironizza Vincent Hugeux. En 2020, des mercenaires russes sont venus au Mozambique pour helper à combattre le mouvement al-Shabaab qui menait des attaques dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du pays.

“Ils sont partis la queue basse, parce qu’ils étaient incapables de contenir le fléau djihadista”. En 2019, it Lybie, des mercenaires du groupe Wagner s’étaient battus en soutien au général dissidente Khalifa Haftar qui voulait entraîner la chute de Tripoli “Ils avaient misé sur le mauvais cheval”, nota il bis Vincent Hugeux. “Et la aussi, on ne peut pas dire qu’ils aient infléchi le cours de l’Histoire“.

Aujourd’hui, il gruppo Wagner è presente dans une douzaine de pays en Afrique : Libye depuis 2017, où les mercenaires seraient au nombre de 2000 ; Repubblica Centrafricana (RCA), 900 à 1000 ; Mozambico, 300 miliciens; Autant au Sudan, notamment pour assicurar la protection de la prochaine base navale russe.

Par ailleurs, des contrats ont été signés entre le groupe Wagner et d’autres pays, come la République démocratique du Congo (RDC), il Ruanda, l’Angola o il bis dello Zimbabwe.