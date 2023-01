Autosalone: ​​è meglio prendere in prestito dalla tua banca o dal produttore per acquistare un’auto? | la tua guida

1. Finanziamento di auto d’epoca attraverso la banca

L’opzione più semplice: il finanziamento di auto d’epoca. A tal fine, prendi in prestito tutto o parte dell’importo dell’acquisto dalla banca. Successivamente, dovrai rimborsare l’importo preso in prestito e gli interessi in rate mensili. Tutto questo sarà fatto senza troppe formalità. Pompa: L’Argentina abbassa i tassi di prestito auto prima del salone dell’auto.

Canoni mensili

L’importo mensile che devi pagare dipende dall’importo preso in prestito e dalla durata del prestito. Puoi scegliere tu stesso quest’ultima opzione, ma si applicano i termini legali massimi. Per importi fino a 2.500 euro, tale periodo massimo è di 24 mesi. Per importi fino a 10.000 euro è possibile fino a 48 mesi, e chi desidera un prestito fino a 50.000 euro può pagare le rate in un periodo di 72 mesi.

Importo preso in prestito

L’importo che puoi prendere in prestito dipende dalla tua capacità di rimborso. In questo caso, la banca controlla se hai abbastanza soldi per mantenerti dopo aver detratto i pagamenti mensili.

Qualche consiglio pratico

Molte banche applicano una tariffa inferiore per le auto ecologiche. Controlla se anche la tua banca lo fa; In caso contrario, potrebbe essere meglio accettare l’offerta di un altro istituto finanziario. READ Indicizzazione: les salaires vont augmenter bien plus tard que prévu

Sappi anche che otterrai un prezzo migliore su un’auto nuova rispetto a una usata. Anche qui ci sono differenze tra le banche. A Beobank, un’auto è nuova fino a quando non ha due anni. Con KBC è di 3 anni.

Chiedi alla tua banca per quanto tempo sarà valido il prezzo, perché in alcuni casi le auto non verranno consegnate e pagate fino a diversi mesi dopo la presentazione della domanda.

Vuoi risparmiare?

Durante il salone dell’auto, molte banche daranno una tariffa promozionale. Troverai sempre le offerte più vantaggiose del mercato su La panoramica che Guide-epargne.be ti tiene aggiornato. Una cosa è già certa: i tassi saranno molto più alti di quelli degli ultimi anni.

2. Finanziamento dell’auto tramite il produttore

Puoi ottenere il finanziamento dell’auto non solo tramite la tua banca, ma anche tramite il produttore dell’auto. A volte otterrai un tasso migliore o addirittura un finanziamento gratuito. Tuttavia, è necessario verificare quanto sia effettivamente questo vantaggio.

Quindi potresti perdere altri vantaggi (come le opzioni gratuite) o ottenere uno sconto inferiore sull’auto. Potrebbe essere meglio negoziare uno sconto sull’auto e ottenere il prestito dalla banca.

3. Credito palloncino o credito proiettile

Con un prestito a palloncino o punti, dovrai pagare solo gli interessi per la durata del prestito. Alla scadenza, dovrai rimborsare l’intero importo preso in prestito.

Questo è un equivalente quasi inutilizzato dei prestiti auto, a meno che non ti aspetti di ricevere un’assicurazione o un pagamento ereditario. Pompa: Come evitare di essere inseriti nella lista nera dei cattivi pagatori?

4. Leasing privato

Un’altra formula di finanziamento è il leasing privato. Qui dovrai pagare un importo mensile fisso per un periodo concordato (spesso 3-5 anni). Tale importo coprirà tutti i costi (uso dell’auto, tassa di immatricolazione, bollo, assicurazione, manutenzione, assicurazione assistenza, eventuali riparazioni, ecc.), fatta eccezione per il costo del carburante per il numero massimo di chilometri annui. Se superi la distanza prestabilita, dovrai pagare un importo aggiuntivo. READ La vera guerra del marchio infuria nei nostri supermercati: 'I distributori devono mettere al primo posto gli elettrodomestici'

Al termine del periodo contrattuale, è necessario restituire il veicolo. A differenza di un’auto compensata dal finanziamento tradizionale, non potrai continuare a guidarla. La risoluzione anticipata del contratto, ad esempio perché si acquista un’auto aziendale, può comportare il pagamento di un risarcimento.





