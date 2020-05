Autocertificazione cambia dal 18 maggio, ma solo per chi esce dalla regione

Cade l’obbligo dell’autocertificazione se si resta nella regione di residenza. Resta obbligatoria se si esce per andare in altra regione.

Potrebbe essere l’ultima versione dell’autocertificazione, forse dal 3 giugno potrebbe definitivamente andare in pensione. Fino ai primi di giugno 2020, resta l’obbligo di autodichiarare per iscritto, in caso di controllo, il motivo per cui si sta uscende dalla regione di residenza (o perché si sta tornando).

