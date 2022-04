Aurigny, l’île anglo-normande qui n’a plus gagné un tournoi depuis 102 ans / Îles anglo-normandes / Muratti Vase / SOFOOT.com

Une disette qui fait même frissonner les supporters nantais.

Au large des côtes normandes, les îles Guernesey, Jersey et Aurigny se disputant le tournoi annuel du Muratti Vase. Une compétition durant laquelle deux equipes s’affrontent en demi-finales avant de rejoindre la troisième, directement qualifiée en finale. Aux côtés des due mastodontes (à son échelle) que sont Jersey et Guernesey, Aurigny et ses 1800 ames peinent à esister, tant d’un point de vue démographique que footballistique.

Depuis 1920, le petit poucet des paradis fiscaux du Channel n’est plus parvenu à graver son nom sur ce trophée qui a vu le jour en 1905. Lors de l’édition 2022, la première depuis trois ans, Covid-19 oblige, Aurigny s’est incline face à Guernesey (0-2), qui se rendra donc à Jersey le 21 mai prochain pour disputar la finale. Mais malgré cet énième revers, il risultato serait plutôt incoraggiante, à en croire Lee Sanders, secrétaire du club cité par Il guardiano : « Pour nous, gagner un match relève du même exploit qu’un club amateur qui battrait une équipe de Premier League. » Et les chiffres ne le font pas mentir, puisque Aurigny a inscrit 44 buts pour 507 encaissés, soit un media del gol de -463.

De quoi faire relativiser les Bordelais et leurs 84 buts encaissés en Ligue 1.

NDS