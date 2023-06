Aurélien è vittima di un problema di salute prima della finale

Mancano solo poche ore prima che venga rivelato il grande vincitore della stagione 12 della “Stagione 1”. il suono che sarà incoronato sabato 3 giugno. I quattro talenti ancora in corsa daranno il massimo questa sera, durante la Grand Final, che sarà trasmessa in diretta su TF1. Mentre Bigflo e Oli non sono riusciti a raggiungere il round finale, Amal Bent ha vinto due premi, Arsalan e Mika. Quanto a Vianni, sarà rappresentato da Jeremy Leviev e Zazie Aureliano. Con grande stima da parte del pubblico, quest’ultimo ha quasi perso la fine dell’avventura… Durante la semifinale, il suo allenatore si è congratulato con lui per la sua prestazione impressionante, nonostante la fastidiosa laringite. Secondo Télé-Loisirs, la cantante ha preso un trattamento a base di penicillina per superare la sua laringite. Ma svilupperebbe una reazione allergica alla sostanza, provocando macchie di orticaria in particolare sugli avambracci.



di video

Leggi anche The Voice: teatro del gran finale di TF1

« Sta andando tutto bene Infine confermo la produzione ai colleghi. La rivista specializzata specifica che le emergenze mediche tendono a presentarsi in questa fase della competizione: “Questo è spesso il caso prima della vita, con lo stress”. Buone notizie per Aurelien, che ora ha tutte le opportunità dalla sua parte, ma anche il supporto di uno dei suoi avversari. ” Per me, obiettivamente, The Voice è l’Aurélien di quest’anno. Il talento che mi stupisce ogni volta, oltre alla sua gentilezza, è lui. Non gli ho nemmeno detto di attirare la sua attenzione. Ma se vincesse, avrebbe senso. Jeremy Leviev si è confidato durante una recente intervista a Tilly Loisier. Tuttavia, il regista sta appena iniziando a credere in lui, come ha rivelato di recente sulle pagine del Gala: ” Ora, ci credo, ma ogni volta volevo dare il massimo per non avere rimpianti. Oggi voglio rispettare il sostegno delle persone. »