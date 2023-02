Aumento del 7% delle tasse per l’assicurazione sanitaria integrativa

Mercoledì 18 gennaio 2023, UFC-Que Choisir ha rivelato uno studio che cita un aumento del 7% delle spese assicurative e assicurazione sanitaria per l’anno 2023. In un comunicato stampa, l’associazione ha anche denunciato la mancanza di trasparenza con gli assicurati.

Un aumento maggiore del previsto

L’inflazione Riguarda tutti i settori: energetico, alimentare e anche dei carburanti assicurazione. In uno studio pubblicato il 18 gennaio, UFC-Que Choisir ha riportato un aumento di 7% a partire dal Premio dell’assicurazione sanitaria nel 2023 rispetto all’anno precedente.

Questo è un aumentomediatore 126 euro Lo studio indica che questa inflazionepiù di 240 euro “Versare”20% dei consumatori“. un Incremento maggiore dell’inflazione che si è insediato 5,9% Più di un anno nel dicembre 2022.

Questa cifra è anche superiore a quella stimata dalla Mutualité française. Il 4 gennaio 2023 il sindacato ha stimato un aumento medio 4,7% Verso il 2023.

In dettaglio, l’incremento dei contributi varia a seconda della tipologia di organizzazione:

Usiamo spesso i termini mutuo, assicurativo e complementare come sinonimi. Tuttavia, non sono completamente identici. Mutuo significa un’organizzazione regolata dal diritto di reciprocità mentre l’assicurazione sanitaria è una società regolata dal diritto assicurativo. Infine un Salute complementare Può essere sottoscritto con una mutua, una compagnia assicurativa e anche con un istituto di risparmio.

Denunciando la mancanza di trasparenza

UFC-Que Choisir deplora”Mancanza di chiarezzadelle organizzazioni di cooperazione e di assicurazione. Anzi, sottolinea l’associazione, alcuni assicuratori ci hanno fatto l’abitudineCancellazione quote eccedenti su avvisi dovuti.

Tuttavia, le compagnie di assicurazione lo fannoimpegno Inviare la dovuta comunicazione ogni anno in cui tutte le proprietà sono chiamate contratto sanoQuale importo del premio. In caso di franchigia, la compagnia assicurativa deve specificarlo in questo documento. In caso contrario, l’assicurato ha diritto Rescindere il contratto di assicurazione sanitaria in qualsiasi momento e gratuitamente.

Inoltre, l’Associazione punta il dito”.100% cattiva gestione della saluteUFC-Que Choisir ricorda quella metà Optometristi non ha adempiuto ai propri obblighi. cestino per la cura 100% sano Un preventivo dovrebbe essere fornito durante una visita dall’optometrista.

Per realizzare questo studio, l’associazione si è basata su “594 contratti relativi a 128 organizzazioni”. L’UFC precisa sul suo sito di aver tenuto conto “dell’aumento tariffario generale, ma applicabile anche in base all’età dell’assicurato”.