Aumentare lo stipendio netto dei belgi di almeno 600 euro all’anno | Economia

Il salario mensile netto dei belgi, sia nel settore privato che in quello pubblico, aumenterà di almeno 50 euro dal 1 gennaio, e quindi di 600 euro all’anno, a causa dell’adeguamento delle tabelle fiscali e dei calcoli per l’imposizione della ritenuta d’acconto, secondo i calcoli del fornitore di servizi per le risorse umane SD Worx pubblicati martedì. .