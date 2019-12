Auguri al contrario. È il titolo dello spot per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle morti bianche, ideato alla Fillea Cgil Campania.

«Natale è la festa di tutti, ma non per tutti». Questo è l’incipit dello spot di “Auguri al Contrario”, progetto presentato questa mattina a Napoli, che punta ad affrontare in modo diverso il tema delle morti sui luoghi di lavoro.

Lo spot è stato realizzato in collaborazione con l’etichetta discografica Suono Libero Music, diretta dal musicista Nando Misuraca, figlio di Bruno, geometra capocantiere deceduto sul lavoro nel 1999 e tuttora senza giustizia.

Il video, finanziato dalla Fillea Cgil Campania, vede il patrocinio morale del Comune di Napoli, del Cfs Napoli, oltre a quello degli enti bilaterali di formazione e sicurezza del settore edile, come Cpt e Eses di Salerno.