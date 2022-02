Assurance santé animaux: un choix à étudier

Più di 1000€ per un intervento di chirurgie thoracique sur un chien; 400€ pour un traitement de calculs avec perfusion et sondage pour una chat: voilà les maîtres aspiranti mais peu fortunés placés face à un dilemme doulouureux quand le maintien en vie ou en bonne santé de leur animal domestique dépasse leurs capacités financières. Ou qu’il les conduit à s’endetter. Une assurance spécialisée permet parfois de limiter ce risque, mais elle peut aussi coûter très cher.

Commenta choisir un assurance pour votre animal?

Ce marché encore jeune est déjà vaste. À une dizaine de spécialistes s’ajoutent des contrats santé animaux proposés par des assicuraurs généralistes, voire les filiales d’assurance d’enseignes de grande distribuzione. Les comparateurs d’assurances sont pratiques mais ne couvrent qu’une partie de l’offre.

Les assicuraurs proponent de 3 to 6 forme au sein de leur gamme: de plus en plus protectrices… mais de plus en plus onéreuses. Elles représentent deux logiques différentes.

Les moins chères sont des assurances accidents. Elles ne couvrent que les dépenses de santé (actes, soins, pharmacie) liées à l’accident. Prezzo di listino da 6 a 12€ per l’ambiente in cui si trovano gli operatori.

Les formules plus complètes ajoutent à cette assurance une form de mutuelle santé, qui prend en charge tout ou partie des soins pour maladie, voire des actes préventifs (vaccinazione, vermifugazione). Dans ce cas, il faudra débourser de 15-20€ jusqu’à 60-70€ par mois. Tout dépend des niveaux de franchising et des soins couverts, ainsi que de l’âge de l’animal.