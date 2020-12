Asili e prime elementari, a Salerno si torna in aula il 9 dicembre

Tornano in aula da mercoledì 9 dicembre nidi, scuole dell’infanzia e prime elementari.

Salerno controcorrente in tema di scuole e ritorno in aula. Mentre si susseguono le ordinanze sindacali di molti dei Comuni della provincia salernitana per far slittare la data di riapertura, i piccoli alunni salernitani tornano in aula da mercoledì 9 dicembre

Nidi, scuole dell’infanzia e prime elementari

La decisione è stata assunta alla verifica dell’esito dell’attività di monitoraggio condotta dall’ASL e seguita in prima persona dal sindaco Vincenzo Napoli e dall’assessore al ramo che ha evidenziato un incoraggiante calo dell’indice di contagio.

“La situazione – si legge nella nota diffusa dal Comune, – grazie alle restrizioni e limitazioni messe in campo, ha avuto un’evoluzione positiva che consente la riapertura in sicurezza delle classi di questo segmento della popolazione scolastica”

“L’attività di verifica e la successiva decisione – continua la nota – si sono sviluppate in un clima di grande collaborazione. Dirigenti scolastici, docenti, famiglie hanno dimostrato grande spirito di collaborazione e senso di responsabilità. Dobbiamo fare gioco di squadra per assicurare la piena ripresa in aula di tutte le attività didattiche anche per le altre classi e cicli di studio. Sarà la nostra priorità assoluta nelle prossime settimane, quando il lavoro continuerà senza sosta”.

Parchi, ville e giardini recintati chiusi fino al 13 dicembre

Il Sindaco Napoli ha disposto, invece, fino al 13 dicembre, la chiusura di tutti i parchi, ville e giardini comunali recintati, lasciando libero accesso agli esercizi commerciali, delimitando i percorsi con apposite attrezzature e quant’altro per inibire l’ingresso e l’uso delle predette strutture.

