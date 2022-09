Artemis 1, Back to the Moon: come seguire il video live del decollo

La missione Atémis 1 è un volo di prova senza un astronauta a bordo. Questo sarà il primo decollo del missile SLS, che è stato sviluppato per più di un decennio per diventare il più potente al mondo.

Pubblicato il 2/09/2022



IlLe stelle sembrano adattarsi gradualmente al lancio del nuovo razzo della NASA sulla luna sabato, grazie alle previsioni meteorologiche incoraggianti e alla risoluzione di problemi tecnici che hanno causato il ritardo del lancio all’inizio di questa settimana.







La possibilità di tempo favorevole durante questa finestra di ripresa è del 60%.

Il primo lancio del razzo SLS, per la missione Artemis 1, promette di essere sorprendente, in quanto è il razzo più potente che l’agenzia spaziale statunitense abbia mai costruito.

Il Kennedy Space Center, dove verrà lanciato, è chiuso al pubblico, ma gli spettatori potranno vederlo librarsi in cielo e sentirne il ruggito in particolare dalle spiagge circostanti.

Lunedì il primo tentativo di lancio è stato annullato all’ultimo minuto a causa di problemi tecnici. Quindi le autorità locali prevedevano tra i 100.000 ei 200.000 visitatori.