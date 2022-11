Arriva a Bruxelles un nuovo concetto di brunch italiano

Non mancano ottimi posti per il brunch a Bruxelles. Di recente, ti abbiamo rivelato Tre indirizzi originali È stata una bella domenica nella capitale. Ecco un concetto nuovo di zecca che ci abbaglia.

uomo italiano!

La Dominica, Italia Giorno Santo! La domenica si festeggia con la famiglia o gli amici attorno a un grande tavolo e una deliziosa cucina italiana. Un’occasione per assaggiare la pasta della nonna e condividere un momento conviviale in buona compagnia. Per invitare questa tradizione italiana a Bruxelles, The Bistrot Nazionale ha svelato il suo nuovo concept: il brunch Italiano.

Sul menu? Si comincia con un cocktail (bellini o amaretto fuzz) per poi passare al caffè. Come antipasti si possono gustare salumi e formaghi, vitello donato, insalata caprese con mozzarella di bufala o frittata (frittata italiana). Quindi passiamo ai primi e alla sua quota di lasagne, risotti, primi piatti e parmigiana. Il programma prevede varie macedonie di frutta, insalate di pomodoro o miste, e tanti pasticcini e dessert. Tra i dolci la torta della nonna, il tiramisù, i cannoli o una deliziosa panna cotta.

Insomma, il Bistrò Nazionale rischia di diventare la nostra nuova meta Brunch piace Il prezzo di questo buffet italiano nel cuore di Flaggy, creato dallo chef Andrea? € 35 per adulto (un cocktail e bevanda calda inclusi) e € 15 per bambino.

Informazione:

dove? Rue Lannoy 2, 1050 Ixelles

quando Tutte le domeniche dalle 11:00 alle 15:00.

Per maggiori informazioni o per prenotare, vai a bistronazionale.be

