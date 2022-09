Arkopharma: Quarant’anni di scienza, natura e salute uniti in un nuovo logo

L’obiettivo era modernizzare la rappresentazione del marchio ristabilendo il nostro fulcro: il rispetto per la natura e la nostra competenza scientifica. Quindi abbiamo mantenuto la nostra icona logo molto forte (il cerchio che rappresenta la bandiera e la foglia che rappresenta la natura) aumentando la visibilità e il riconoscimento del nostro marchio.

Arkopharma opera nelle nostre terre da quarant’anni, cambiando la sua identità grafica! Una vera scommessa di marketing e un compito molto delicato per i team… Obiettivo: Rifocalizzare il DNA dell’azienda: scienza, natura e salute. Valori forti sono stati al centro dell’azienda sin dalla sua fondazione ad opera del Dr. Max Romby, appassionato di erboristeria e piante medicinali. Così i team di Arkopharma hanno dovuto trovare il giusto equilibrio tra il rinnovamento del logo e il suo riconoscimento storico. Spiegazioni con Anne-Gaëlle Guesmi, Direttore del portafoglio di marchi di bellezza per la salute naturale.

Ciò riguarda anche l’intera strategia di comunicazione del brand…

Sì, perché abbiamo voluto riportare la natura al centro di tutte le nostre soluzioni per la salute. È il punto di partenza per tutte le nostre innovazioni e l’ispirazione per la nostra ricerca e sviluppo. Il Covid ha riordinato le carte: i nostri clienti sono sempre più autonomi alla ricerca di soluzioni salutari. Ottengono informazioni online e solo allora cercano il parere e l’approvazione del farmacista. È qui che è iniziato il nostro pensiero, al fine di aiutarli a definire meglio i vantaggi delle nostre soluzioni.