Arianna Manzo, la Corte d’Appello nomina i consulenti

La Corte di Appello di Salerno ha accolto l’istanza dell’avvocato Mario Cicchetti, legale dei genitori di Arianna Manzo e ha nominato i consulenti appartenenti a distretti sanitari che non ricadano nella regione Campania (individuandoli in Sicilia e in Toscana) incaricati di verificare, tra le altre cose, se vi sia stato nesso di casualità tra eventuali colpe o condotte omissive dei sanitari che hanno avuto in cura la 15enne e il suo stato di salute, estremamente precario, in cui versa.

La 15enne cavese è vittima di un caso di malasanità quando aveva appena tre mesi, che la rese sorda, ipovedente e tetraplegica –

I giudici di secondo grado hanno assegnato all’equipe di consulenti sei mesi per depositare l’elaborato che sarà esaminato durante la prossima udienza, fissata per il 3 giugno 2021.

Il Collegio dovrà accertare se, alla luce delle condizioni della piccola paziente al momento dei ricoveri presso il Presidio Ospedaliero di Cava de’ Tirreni appartenente all’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, già A.S.L. Sa 1, e presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli” di Napoli, nelle settimane precedenti e nelle ore successive, siano state eseguite tutte le indagini e gli accertamenti diagnostici che sarebbero stati necessari, opportuni e prudenziali e se, sulla scorta degli accertamenti a disposizione dei sanitari del Presidio Ospedaliero di Cava de’ Tirreni e dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli” di Napoli e nel progredire degli eventi, siano state, volta per volta, predisposte e seguite tempestivamente con diligenza, perizia, prudenza, tempestività strategie e pratiche idonee a fronteggiare l’obiettiva condizione della piccola Arianna in vista del miglior esito delle sue condizioni clinico-sanitarie anche tramite la presenza di personale idoneo e competente.

Il Collegio dovrà, inoltre, verificare, tra le altre cose, se siano ravvisabili profili di colpa medica in capo ai sanitari dipendenti del Presidio Ospedaliero di Cava de’ Tirreni e dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli” di Napoli per aver omesso l’effettuazione di accertamenti diagnostici o per l’omessa o errata interpretazione degli esiti degli esami e degli accertamenti, per l’omessa o errata attivazione di pratiche e attività mediche, terapeutiche, chirurgiche o d’altra natura in relazione alle obiettive condizioni della piccola Arianna Manzo Arianna, in relazione alle condizioni della bambina neonata e se, nel caso concreto, un percorso diagnostico corretto accompagnato da interventi tempestivi e adeguati avrebbero, sulla scorta del noto principio del “più probabile che non”, escluso o ridotto in modo apprezzabile le lesioni e le sofferenze che ne sono derivate alla piccola Arianna.

“Nelle more che la Giustizia compia i suoi accertamenti – dichiara l’avvocato Cicchetti – con i noti e incompatibili tempi con le esigenze della minore, auspico che l’impegno inizialmente manifestato alla piccola dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, per consentirle le cure indispensabili di cui abbisogna per la sua sopravvivenza trovi concreta e immediata attuazione”.

