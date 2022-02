“Après plusieurs mois de lourds traitements…”: Hélène Ségara se confie et annonce une mauvaise nouvelle à ses fans

Hélène Ségara s’est confiée à ses followers su Instagram quant à son état de santé et an annoncé une mauvaise nouvelle à ses fans. La chanteuse de 50 ans, manifestement atteinte d’une maladie grave, subit depuis plusieurs mois “de lourds traitements, dans le plus grand secret”. Son annonce lui “brise le cœur”, selon ses propos.

“Ce que je dois vous écrire aujourd’hui me rend très triste”, c’est par ces quelques mots que Hélène Ségara a débuté son message adressé à ses fans. La chanteuse de 50 ans a partagé un peu de sa vie privée avec les personnes qui la suivent sur Instagram et un annoncé une mauvaise nouvelle qui lui “brise le coeur”.

“Après plusieurs mois de lourds traitements, dans le plus grand secret ou j’ai toujours tenté de garder le sourire et honorer chacun de mes engagements, je dois me résoudre à limiter ma tournée”at-elle avoué dans unae pubblicazione sur le réseau social.

La chanteuse doit aujourd’hui faire face à un nouveau traitement “lungo e faticoso” qui ne lui permettra pas d’assurer tous les événements prévus. “Il serait hélas déraisonnable et épuisant pour moi d’enchaîner trop de concerts dans une même semaine”per il quinquagénaire.

Prendre une telle décision a été très difficile pour la chanteuse qui assicurare vouloir tout faire pour “concerti main plusieurs” afin de retrouver son public “un peu avant d’aller mieux, ou d’en reporter d’autres…”

“Je maintiendrai égallement mes shows de télévision et mes retrouvailles sur scène avec Andrea Bocelli en mars 2022. Je tiens à rassicurar mes, comme je engagement l’ai toujours fait, et comme je continuerai de le faire”, glisse Hélène Segara. Elle termine son message en indiquant communiquer “très bientôt” toutes les date qui seront manutenues. “Mes équipes et moi travaillons sur un calendrier ottimali pour que je puisse à la fois gérer mon traitement et vous retrouver”dit-elle.

Et de concludere: “Malgré le coraggio que je dois puiser chaque jour, je dois vous avouer que ce post me brise le cœur…”