Après avoir percuté l’ambassade de Russie avec sa voiture, un homme s’immole par le feu

Un homme a percuté avec sa voiture les grilles de l’ambassade de Russie a Bucarest avant de s’immoler par le feu. Si les circonstances de l’incident sont encore flues, l’ambassadeur russe en Roumanie dénonce déjà un “attentat terroriste”.

Des policiers gardent maintenant il portale de l’ambassade de la Russie a Bucarest. – Reuters.











Par Belga

un homme est décédé après avoir percuté avec sa voiture les grilles de l’ambassade de Russie a Bucarest mercredi matin, an indiqué la police roumaine. Après le choc, l’individu s’est immolé et le véhicule accidenté s’est enflammé.







« La voiture s’est encastrée dans le portail et, immédiatement après, le Conducteur a déclenché un dispositif, ce qui a provoqué un incendie » à l’intérieur de l’habitacle, a déclaré le procuricu la presseur Bogdan la press. L’ajouté que des récipients contiene sostanze infiammabili avaient été retrouvés dans le véhicule.

Des images Amateur diffuses sur les réseaux sociaux montraient un véhicule en flammes, encastré perpendiculairement dans le portail de la représentation diplomatique.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les cause de cet acte, qui restaient imprecise. « Nous ne savons pas s’il est lié à des circonstances personalles ou à d’autres éléments », an assuré le magistrat. Interroge per l’AFP, la polizia è rifiutata e divulgata in dettaglio sull’identità o sulla nazionalità del conduttore.

Selon des sources citées par les médias, il s’agit du responsable d’une ONG de “défense des droits des pères”, qui avait été condamné mardi à plus de 15 ans de prison pour avoir agressé sexuellement sa fille mineure. Dans son dernier message posa su Facebook, deux jours avant l’incident, cet homme avait témoigné de sa solidarité avec l’Ucraina et demandé l’expulsion de tous les diplomates russes. « Nous sommes tous Ukrainiens jusqu’à ce que cette terrible guerre finisse », avait-il écrit.







« Il a été communiqué que ce n’était pas un accident mais un incident planifié contre la représentation russe, le Conducteur ayant crié quelque ha scelto au garde », un réagi de son côté le puissant Comité d’enquiete de Rus.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères roumain « a rejeté toute attribution ou signification politique de l’incident et appélé l’ambassade russe à s’abstenir de toute interprétation dans l’attente des l’résultats de résultats de l’résquultats de res”.

La Russie denuncia un «attentato terroristico»

L’ambassadeur russe en Roumanie, Valeri Koezmin, s’est cependant indigné des faits sur la chaîne russe Rossiya-24, évoquant un “attentat terroriste”. Il a toutefois admis que les circonstances n’étaient pas encore claires. Il a égallement déclaré que l’ambassade avait reçu des mails évoquant une “vengeance” et une “explosion”. Il n’a toutefois fourni aucune preuve de ses dires.

Le bâtiment, situé dans un quartier cossu de Bucarest, est protégé depuis le début de l’agression russe in Ucraina par des barrières de police placées sur le trottoir, afin d’empêcher d’éventuels ds de la bordements lor concomits.







Le boulevard était fermé mercredi à la circolazione et plusieurs policiers et agent du service de renseignement se trouvaient sur place, a consstate un giornalista de l’AFP.

La Russia an envahi l’Ucraina le 24 février dernier, entraînant une salve de sanzioni politiche ed economiche, ainsi que des manifestazioni citoyennes antiguerre.

L’Otan a renforcé ces dernières semaines son dispositif militaire sur le flanc orientale, en particulier en Roumanie, en Bulgari, en Hongrie et en Slovaquie – quatre pays voisins de l’Ukraine – dans une logique de dissuasion de vis- .