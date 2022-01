Appuntamento il 31 gennaio

Come la Volkswagen ID.4, la Skoda Enyaq iV sarà presto disponibile in una versione “coupé”. La Skoda Enyaq Coupé iV è attualmente mostrata in forma grafica. Arrivo finale previsto per il 31 gennaio 2022.

Prima di arrivare al mercato, il elegante skoda Sono stati annunciati due concetti. La Vision E nel 2017 e la Vision iV nel 2019. Entrambi assumono l’aspetto ultramoderno del SUV coupé. Ma quando il modello di serie è stato introdotto nel settembre 2020, è uscito un SUV classico. Tuttavia, Skoda non rimarrà al di fuori della nicchia di “coupé sportiva” (o Fastback SUV). Così presto ci sarà Enyaq della stessa botte di ID.5 dove Q4 Sportback. Skoda ha anche mantenuto il nome Enyaq Coupé (Per la precisione, l’Enyaq Coupé iV). E non la GT per la versione Fastback di Kodiaq in Cina.

Cugino ID.5 e Q4 Sportback

Al momento, solo una grafica annuncia la futura versione coupé del SUV ceco. Lo spettacolo finale avrà luogo il 31 gennaio 2022. Non ci sono grandi sorprese in vista, Troveremo il famoso Enyaq al piede B. Questo sarà seguito dall’elusivo spoiler e da un ampio portellone. Come per i suoi cugini, l’ottica posteriore dovrebbe rimanere invariata. Skoda evoca elementi del tuo corpo e un nuovo paraurti anteriore. Dobbiamo effettivamente trovare Elementi Fine Linea Sport.

Tecnicamente, nessun cambiamento. il La Skoda Enyaq Coupé non rilascerà una nuova versione meccanica. Le versioni entry-level possono essere semplicemente eliminate con una piccola batteria. Quindi l’Enyaq 50 da 52 kWh non offre dubbi per iniziare con l’Enyaq 60 e 58 kWh, o anche direttamente dalla batteria Enyaq 80 e 77 kWh. In 2 o 4 ruote motrici. Naturalmente, la versione RS sarà disponibile con una potenza di 225 kW.