Apple vuole mantenere il suo talento e prevenire glitch di Meta con premi rari fino a $ 180.000 che hanno beneficiato i suoi migliori ingegneri.

Premiato da Apple Inc. Bonus insoliti e di grandi dimensioni per alcuni ingegneri nel tentativo di trattenere il talento, nel tentativo di evitare le defezioni di concorrenti tecnologici come il proprietario di Facebook Meta Platforms Inc.

La semaine dernire, la socit a inform Certains ingnieurs de la conception, du matriel informatique et de Certains Groupes de logiciels et d’exploitation des bonus hors cycle, qui sont mis sous form d’units d’actions restreints, selon des personnes connaissant le attivo. Le azioni hanno una scadenza superiore a quattro anni, il che dà un incentivo a rimanere con il produttore di iPhone.

I premi, che hanno sorpreso il destinatario, variavano da circa $ 50.000 a $ 180.000 in alcuni casi. Le persone, che hanno chiesto di non essere identificate perché il programma non è pubblico, hanno affermato che molti ingegneri hanno ricevuto pagamenti di circa $ 80.000, $ 100.000 o $ 120.000 in azioni. La funzione è stata introdotta dai manager come ricompensa per i migliori risultati.

Apple sta conducendo una guerra al talento con le aziende della Silicon Valley e oltre, dove il Meta è diventato una minaccia particolare. Meta ha assunto circa 100 ingegneri Apple negli ultimi mesi, ma non è stato tutto a senso unico: Apple ha anche attirato dipendenti chiave da Meta.

È probabile che le due società diventino concorrenti stretti nella realtà aumentata, nelle cuffie virtuali e negli smartwatch, con importanti rilasci hardware previsti nei prossimi due anni.

I pagamenti non fanno parte dei normali programmi di compensazione di Apple, che includono stipendio base, azioni e bonus in denaro. Apple a volte offre bonus in denaro extra ai dipendenti, ma la dimensione dei recenti premi in azioni è stata così insolita e sorprendente che è un tributo al tempo, ha detto People. Sono stati consegnati a circa il 10 20% degli ingegneri dei rispettivi dipartimenti.

Il programma di ricompensa ha sconvolto alcuni ingegneri che non hanno ricevuto le procedure e ritengono che il processo di selezione sia arbitrario. Il valore di una parte dei bonus è stato equivalente all’assegnazione annuale di azioni ad alcuni direttori tecnici. Il suo valore potrebbe aumentare se il prezzo delle azioni di Apple continua a salire. Le azioni sono aumentate del 36% quest’anno, aumentando la capitalizzazione di mercato della società Quasi 3 trilioni di dollari.

Nel frattempo, Meta ha intensificato i suoi sforzi per reclutare talenti ingegneristici dai dipartimenti di realtà aumentata, intelligenza artificiale, software e hardware di Apple. Il gigante dei social media, che gestisce Facebook, Instagram e WhatsApp, ha sospeso significativi aumenti salariali mentre cerca di rifocalizzarsi sull’hardware e sui cosiddetti metaver.

La fuga di talenti ha colpito anche altre aree, incluso il team di Apple per le auto a guida autonoma. L’azienda deve mantenere la sua abilità ingegneristica poiché funziona su molti dispositivi di nuova generazione, tra cui l’auto, le cuffie VR, l’AR e le versioni future dell’iPhone.

La posizione di Apple riguardo al lavoro nel settore presidenziale non è stata ben accolta dai dipendenti

Si noti che all’inizio di questo mese, Apple ha posticipato a tempo indeterminato la data in cui i dipendenti dell’azienda sarebbero dovuti tornare in ufficio. Il CEO Tim Cook ha inviato un’e-mail ai dipendenti dicendo che una data di ritorno al lavoro non era ancora stata fissata. Ha anche annunciato che Apple darà a tutti i dipendenti $ 1.000 che possono essere utilizzati per le esigenze di lavoro da casa. Il portavoce di Apple Nick Leahy ha confermato che il bonus di $ 1.000 si applicherà a tutti i dipendenti, compresi i lavoratori al dettaglio. Il ritardo arriva poche settimane dopo che la società ha richiesto ai dipendenti di iniziare a tornare il prossimo febbraio, una scadenza che è stata posticipata più volte. L’assenza di una storia certa mostra le difficoltà incontrate dalle aziende che cercano di riportare le loro attività alla normalità.

Stiamo posticipando l’inizio della nostra prova ibrida a una data successiva. Nella nota, Cook ha affermato che i nostri uffici rimangono aperti e molti dei nostri colleghi entrano regolarmente, compresi i nostri team in Cina e altrove. Ha sottolineato l’aumento dei casi in molte parti del mondo e l’emergere di un nuovo ceppo del virus. Cook ha anche esortato i dipendenti a farsi vaccinare e a fornire promemoria, dicendo che è il modo migliore per proteggere te e la tua comunità.

Nel memorandum d’intesa, Tim Cook ha anche notato che la società di Cupertino, in California, offrirà a ciascun dipendente un bonus di $ 1.000 che può essere utilizzato per lavorare da casa, affermando che questo fa parte del nostro piano. Il nostro impegno per un ambiente più resiliente. Ciò include i dipendenti delle vendite al dettaglio. Questi fondi hanno lo scopo di aiutarti con il tuo spazio di lavoro da casa e possono essere utilizzati come meglio credi. Ha detto che presto riceverà maggiori informazioni su questo argomento.

Quando i dipendenti Apple torneranno in ufficio, dovranno lavorare di persona il lunedì, il martedì e il giovedì. Secondo la loro squadra, potranno lavorare da casa il mercoledì e il venerdì. L’azienda offre anche un mese in più di compiti a casa. Secondo Tim Cook, i lavoratori Apple riceveranno un preavviso di almeno quattro settimane prima che la nuova scadenza per il rientro in ufficio diventi effettiva. Ha aggiunto che mentre non vediamo l’ora di vedere più dei nostri team incontrarsi di nuovo, continueremo a prendere decisioni in base alle condizioni locali.

Sebbene la società abbia posticipato la scadenza per il ritorno dei dipendenti, assume una posizione più severa sul lavoro personale rispetto ad alcuni dei suoi colleghi tecnologici. Apple ha affermato che si aspetta che i dipendenti dell’azienda lavorino in ufficio almeno tre giorni alla settimana, mentre gli ingegneri hardware dovranno essere registrati quattro o cinque giorni alla settimana. Meta e altre società intendono essere più indulgenti nelle loro politiche.

Durante questo periodo, alcuni ingegneri hanno scelto di dimettersi.

in un Una lettera interna è circolata all’interno di Apple, i collaboratori hanno scritto che non solo si sono sentiti inascoltati, ma a volte attivamente ignorati nell’ultimo anno quando si tratta di comunicare sul lavoro di persona oa distanza. I dipendenti notano che alcuni hanno lasciato a causa della mancanza di una politica di lavoro flessibile da parte di Apple:

Vorremmo cogliere questa opportunità per condividere la crescente preoccupazione tra i nostri colleghi. La politica flessibile di distanza tra lavoro e posizione di Apple e la comunicazione che la circonda hanno già spinto alcuni dei nostri colleghi a dimettersi. Senza l’implicazione che la flessibilità comporta, molti di noi sentono di dover scegliere tra una combinazione delle nostre famiglie, del nostro benessere e della capacità di dare il meglio di noi stessi o far parte di Apple.

Nell’ultimo anno, spesso ci siamo sentiti non solo ignoranti, ma a volte addirittura ignoranti. Messaggi come “Sappiamo che molti di voi sono desiderosi di riconnettersi di persona con i colleghi dell’ufficio”, senza alcun riconoscimento di sentimenti contrastanti diretti tra noi, sono sprezzanti e ostruttivi. Non solo molti di noi si sentono già bene in contatto con i nostri colleghi in tutto il mondo, ma sono anche meglio che mai. Non vediamo l’ora di lavorare come facciamo ora, senza dover tornare in ufficio ogni giorno. C’è la sensazione che ci sia una disconnessione tra il modo in cui il team di gestione vede il lavoro a distanza/flessibile e le esperienze di molti dipendenti Apple.

