Apple TV+: Skydance Media ha appena firmato un contratto per film originali

Con il suo servizio di streaming, Apple ha scelto di non realizzare da sola le proprie creazioni originali. L’azienda collabora con i principali studi di produzione cinematografica che apportano competenze e talenti che non sono necessariamente presenti negli Apple Studios. In una mossa per aggiungere contenuti di alta qualità, la società di Cupertino ha appena firmato un importante contratto. Ti spiegheremo tutto noi!

Mela x Skydance Media

Skydance Media è stata creata nel 2006 da David Ellison e presto ha acquisito il reputazione internazionale Con la sua partecipazione a produzioni di grosso budget come guerra mondiale ze Terminatore di Genesie Sei sottoterrae La guerra di domanie Jack Richer… Oggi, Skydance Media continua a lavorare sui prossimi film di Hollywood che arrivano sul grande schermo, ma lo ha fatto anche l’azienda Altre ambizioni.

Dopo aver collaborato con Amazon Prime Video e Netflix, la casa di produzione americana guarda al futuro con Apple Studios Per fare film, un nuovo tipo di partnership dopo la produzione in serie per il catalogo Apple TV +.

Firmato un nuovo accordo tra Apple e Skydance Media, che prevede la realizzazione e le riprese di diversi film nei prossimi anni. Se non sappiamo esattamente cosa hanno in serbo per noi le due società, lo sappiamo due film essere dentro Preparazione Potrebbe essere rilasciato nel 2022 o nel 2023:

fantasma Regia: Dexter Fletcher con gli attori principali Chris Evans e Ana de Armas.

Regia: Dexter Fletcher con gli attori principali Chris Evans e Ana de Armas. La birra più grande di sempre Diretto da Peter Farley, con gli attori principali Russell Crowe e Zac Efron.

Poco meno di un anno fa, abbiamo appreso che Apple stava firmando un accordo Con animazione Skydance Per produrre una varietà di contenuti per bambini.

Sembra che il colosso californiano sia così interessato al lavoro delle varie filiali di Skydance che è possibile che altri contratti vengano annunciati nel prossimo futuro per Apple TV+.