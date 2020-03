Preoccupazione presso la comunità cavese per le sorti del concittadino risultato positivo al tampone del Covid – 19.

Per cercare di rassicurare i cittadini il sindaco Vincenzo Servalli, attraverso i canali social, sta aggiornando sulle condizioni dell’uomo ed invitando tutti a non creare inutili allarmismi.

Il primo cittadino, inoltre, precisa che si stanno attendendo la conferma dall’Istituto Superiore di Sanità e che, intanto, il Dipartimento di prevenzione della ASL Salerno ha avviato tutti i protocolli previsti in queste circostanze per coloro che sono stati in contatto con il contagiato.

“Il paziente – si legge nella nota – che è stato individuato come “probabile positivo”al Coronavirus (espressione medica con la quale si definisce chi ha avuto esito positivo al tampone ma che è in attesa di conferma dall’Istituto Superiore di Sanità) verrà trasferito in altra struttura ospedaliera per le ulteriori cure.

“Il Dipartimento di prevenzione della nostra ASL – continua Servalli – ha avviato tutti i protocolli previsti in queste circostanze per coloro che sono stati in contatto con il contagiato. Auguro a questo nostro concittadino i migliori esiti della malattia. A tutti noi il compito di osservare rigidamente i comportamenti richiestici”.