David Goffin Emerse vittorioso dal duello belga-belga che lo istigò Jill Arno Billy Nel primo round degli European Open, l’ATP Tour ad Anversa, martedì sera alla Lotto Arena. La Ligua, numero 58 al mondo, ha vinto in tre set 7-6 (9/7), 7-5, 6-4 dopo 3 ore e 12 minuti di gioco contro il 17enne belga, secondo al mondo e 1185 nell’ordine ATP.

Sfruttando un wilcard per il tavolo finale della sua prima sessione ATP, Gilles Arnaud Bailly non era un fan della sua prima apparizione sul circuito principale, conducendo 2-0 e poi 4-2 contro il belga N.1. Goffin ha preso il comando 5-4 e ha ereditato due punti che non è riuscito a convertire.

Anche Bayley, finalista al Roland Garros e ai campionati juniores degli US Open, si è trovato nella posizione di vincere il Tour con un punteggio di 6-5, ma ha anche mancato il suo set point, un set che si sarebbe concluso con un tiebreak. Goffin ha finalmente ottenuto il set sul quarto set point dopo un’ora e 18 di gioco.

Il belga N.1 ha vinto le prime due partite del Gruppo B, ma ha visto il suo giovane avversario tornare sul 2-2 prima di passare in vantaggio per 3-2. Il round è stato nuovamente sospeso e Bailly ha convertito il suo primo punto vincendo 7-5 e rientrando nel girone dappertutto.

David Goffin si è staccato da un pareggio 5-3 nel terzo set e ha corso per vincere la partita, che ha concluso al suo primo match point.