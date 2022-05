Ange Capuozzo, Italia Internazionale, promette il 2025

Il 23enne internazionale italiano si unisce a Tolosa fino al 2025. Formatosi a Grenoble, gioca principalmente dietro, ma brilla anche sulle fasce.

Un rinforzo di peso per il toluene di stato. Ange Capuozzo si unisce al terzino internazionale italiano, Pro D2 e ​​Grenoble Top 14 e attuale Campionessa Europea. Ha firmato fino al 2025.

UN Rapporto L’Hot-Crown Club ha annunciato che il 23enne è felicissimo di questa nuova fase della sua carriera di atleta di punta: “Mi sento molto emozionato mentre si avvicina questo cambiamento nella mia vita personale e professionale. Volevo iscrivermi a un club che mi permettesse di eccellere e penso di aver scelto il posto migliore per questo“.

Allenato a Grenoble, ha concluso la stagione 2020-2021 come miglior marcatore in Pro D2.Dove giocare su State Tolosa ha il profilo migliore“, ha commentato il presidente di Rouge et Noir Didier Lacroix.”Come un certo Vincent Clark, di Grenoble. “

La prossima stagione per le nuove leve non sarà facile. Sebbene Annunciato il ritiro di Maxim Mordor, Ci sarà concorrenza alle spalle, in particolare con i nazionali francesi Thomas Ramos e Melvin Zaminet. Gli italiani però possono brillare anche dove ci sono tante partenze a fine stagione.