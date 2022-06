Andy Carroll ha superato gli esami all’FC Brugge

Karl Hofkins e Jan Breidel Sports Cell cercano un capocannoniere. Per ora, tutti gli occhi sono puntati principalmente sull’Inghilterra. Benick Afobe (29), l’attaccante congolese dello Stoke City, è nella rosa dei candidati. Chi si è allenato all’Arsenal e ha segnato 10 gol in Premier League non nasconde il suo fascino anche per i progressi del Brugge.

Ma il Club Brugge ha anche identificato Andy Carroll (33) come potenziale bersaglio. Giovedì l’ex nazionale inglese è stato sottoposto a test fisici, tecnici, medici e mentali allo stadio Belvius Basecamp. Si tratta, agli occhi del club, di un’occasione a basso rischio visto che il 30 giugno scade il contratto legato a Post Brom. Resta da vedere se i risultati dei test porteranno effettivamente alla firma di un contratto.

Carroll si è allenato al Newcastle e ha firmato per il Liverpool nel 2011. I Reds hanno pagato 41 milioni di euro per i suoi servizi in quel momento. Dopo aver fallito sulle rive del Mersey, l’inglese ha poi attraversato West Ham, Newcastle (di nuovo, per quello), Reading e West Brom. Le domande hanno sempre ruotato attorno al suo stile di vita un po’ discutibile, testardo nell’aria e duro nella scherma. Nel 2011 Fabio Capello, l’allora allenatore dell’Inghilterra, lo rimproverò per il consumo di alcol in particolare. “Non mi ha mai offerto da bere eppure siamo andati al ballo insieme”Aveva preso in giro Kenny Dalglish, il suo allenatore del Liverpool all’epoca.